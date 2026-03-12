Iniciativa Kurýři za lepší podmínky tímto způsobem reaguje na zhoršující se pracovní prostředí a klesající reálné příjmy. Stávkovat budou lidé z Foodory, Woltu i Bolt Foods.
Podle vyjádření, které obdržela redakce iDNES.cz, stojí za protestem především frustrace z netransparentního systému odměňování. Systém se podle jejich názoru často mění, a to bez předchozího upozornění.
Ačkoliv se hrubý výdělek může na první pohled zdát lákavý, realita je prý jiná. Po odečtení nákladů na palivo, servis vozidla, sociální a zdravotní pojištění a daně je výsledná částka totiž výrazně nižší.
Kurýři také upozorňují, že zatímco ceny pohonných hmot a servisu aut neustále rostou, základní odměny mají tendenci stagnovat nebo klesat.
Algoritmy a bezpečnost pod tlakem
Kromě finanční stránky kurýři*kurýrky kritizují i samotný technologický systém přidělování zakázek. Algoritmy je často nutí pracovat pod velkým časovým tlakem, což s sebou nese bezpečnostní rizika.
Situaci nepomáhá ani fakt, že mnozí kurýři*kurýrky kvůli nízkým příjmům využívají starší, méně bezpečná vozidla. Terčem kritiky jsou také sankce za odmítání nevýhodných zakázek, které kurýry*kurýrky staví do role „zaměstnanců bez zaměstnaneckých výhod“.
Co na to platformy
Vedení doručovacích služeb o chystané akci ví, ale zatím situaci mírní. Argumentují především svobodou volby, kterou jejich systém nabízí.
„Z průzkumů i setkání s řidiči*řidičkami vyplývá, že nechtějí být svázáni zaměstnaneckým poměrem a klíčová je pro ně flexibilita, tedy možnost rozhodnout se, kdy a na které platformě budou pracovat,“ uvádí pro iDNES.cz Josef Rückl, generální manažer Bolt pro Česko a Slovensko.
Zástupci*Zástupkyně firem zároveň dodávají, že je zatím nikdo oficiálně neoslovil s konkrétním seznamem požadavků a nepředpokládají, že by protest mohl jejich provoz fatálně ohrozit. Naopak naznačují, že kurýři a kurýrky, kteří se do stávky nezapojí, si díky zvýšené poptávce mohou v pátek vydělat více než obvykle.
Pokud se k protestu připojí dostatečný počet lidí, může jít o největší výpadek v historii českého e-commerce v segmentu rozvozu jídla. Denně tyto platformy vyřídí v průměru 50 až 70 tisíc objednávek, které by v pátek mohly zůstat nedoručeny.