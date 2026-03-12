Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna Sochorová
dnes 12. března 2026 v 13:32
Čas čtení 1:10

Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest
Zdroj: Wolt , propagační materiál

Iniciativa Kurýři za lepší podmínky tímto způsobem reaguje na zhoršující se pracovní prostředí a klesající reálné příjmy. Stávkovat budou lidé z Foodory, Woltu i Bolt Foods.

Podle vyjádření, které obdržela redakce iDNES.cz, stojí za protestem především frustrace z netransparentního systému odměňování. Systém se podle jejich názoru často mění, a to bez předchozího upozornění.

Ačkoliv se hrubý výdělek může na první pohled zdát lákavý, realita je prý jiná. Po odečtení nákladů na palivo, servis vozidla, sociální a zdravotní pojištění a daně je výsledná částka totiž výrazně nižší.

Kurýři také upozorňují, že zatímco ceny pohonných hmot a servisu aut neustále rostou, základní odměny mají tendenci stagnovat nebo klesat.

Algoritmy a bezpečnost pod tlakem

Kromě finanční stránky kurýři*kurýrky kritizují i samotný technologický systém přidělování zakázek. Algoritmy je často nutí pracovat pod velkým časovým tlakem, což s sebou nese bezpečnostní rizika.

Wolt liberec
Zdroj: Wolt, propagační materiál

Situaci nepomáhá ani fakt, že mnozí kurýři*kurýrky kvůli nízkým příjmům využívají starší, méně bezpečná vozidla. Terčem kritiky jsou také sankce za odmítání nevýhodných zakázek, které kurýry*kurýrky staví do role „zaměstnanců bez zaměstnaneckých výhod“.

Co na to platformy

Vedení doručovacích služeb o chystané akci ví, ale zatím situaci mírní. Argumentují především svobodou volby, kterou jejich systém nabízí.

„Z průzkumů i setkání s řidiči*řidičkami vyplývá, že nechtějí být svázáni zaměstnaneckým poměrem a klíčová je pro ně flexibilita, tedy možnost rozhodnout se, kdy a na které platformě budou pracovat,“ uvádí pro iDNES.cz Josef Rückl, generální manažer Bolt pro Česko a Slovensko.

6. března 2026 v 19:15 Čas čtení 5:08 Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město

Zástupci*Zástupkyně firem zároveň dodávají, že je zatím nikdo oficiálně neoslovil s konkrétním seznamem požadavků a nepředpokládají, že by protest mohl jejich provoz fatálně ohrozit. Naopak naznačují, že kurýři a kurýrky, kteří se do stávky nezapojí, si díky zvýšené poptávce mohou v pátek vydělat více než obvykle.

Pokud se k protestu připojí dostatečný počet lidí, může jít o největší výpadek v historii českého e-commerce v segmentu rozvozu jídla. Denně tyto platformy vyřídí v průměru 50 až 70 tisíc objednávek, které by v pátek mohly zůstat nedoručeny.

4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
11. března 2026 v 16:32 Čas čtení 1:06 „Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře „Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
12. března 2026 v 11:16 Čas čtení 1:18 Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
před hodinou
Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest
Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 17:42
Rekordní návštěvnost Hradu, 10 milostí a 19 zahraničních cest. Jak vypadal třetí rok Petra Pavla v úřadu?
Rekordní návštěvnost Hradu, 10 milostí a 19 zahraničních cest. Jak vypadal třetí rok Petra Pavla v úřadu?
před 3 hodinami
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
včera v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
2
8. 3. 2026 9:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
6. 3. 2026 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
7. 3. 2026 8:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Lifestyle news
Čeští lvi se blíží! Minulé vítěze a vítězky si můžeš prohlédnout na výstavě před Kongresákem
před 6 minutami
Známe nejlepší české artists současnosti. Czech Grand Design rozdal ceny
před 2 hodinami
Jake Paul by mohl jít do politiky. Donald Trump mu už slibuje podporu
před 3 hodinami
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
před 3 hodinami
Návrat popových královen! The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzinger míří do Česka
dnes v 09:00
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
včera v 15:58
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
včera v 15:18
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
včera v 12:40
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
včera v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
včera v 08:41
Česko Všechno
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
včera v 13:13
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
Šumpersko má za sebou hodně napjaté chvíle. Minulý týden v pátek tam opilý muž šel na policisty ozbrojený sekerou a nožem. Policie se nyní podělila o video ze zásahu.
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
před 3 hodinami
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
před 2 dny
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
před 2 dny
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
včera v 08:27
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
„Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
včera v 16:32
„Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
včera v 14:36
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
Politika Všechno
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
před 3 hodinami
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Zahraničí Všechno
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
8. 3. 2026 12:08
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
před 2 dny
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
Domů
Sdílet
Diskuse