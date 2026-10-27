Polští policisté vyšetřují děsivý a mimořádně bizarní incident, který se odhalil při zdánlivě běžné dopravní nehodě poblíž města Radom.
Řidič auta značky Ford ignoroval situaci na silnici a narazil do zadní části Toyoty, která řádně stála na křižovatce na červený signál semaforu, uvádí Polsat News.
Přivolaná policejní hlídka rychle zjistila, že 35letý řidič je silně opilý – naměřili mu zhruba 2,5 promile alkoholu. V podobném stavu byl i jeho spolujezdec na předním sedadle.
Rutinní dokumentování nehody se však okamžitě změnilo na vyšetřování závažného trestného činu. Policisté totiž na zadním sedadle Fordu našli tělo 43letého muže bez jakýchkoliv známek života.
Hlídka oba muže na místě zadržela a poté, co vystřízlivěli v cele předběžného zajištění, je podrobila výslechům. Jak a proč 43letý muž zemřel, zatím polské úřady neupřesnily. Přesnou příčinu a čas smrti má stanovit nařízená soudní pitva.