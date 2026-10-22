Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
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včera 22. října 2026 v 9:11
Čas čtení 1:31

Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel

Tereza Kopecká
Tereza Kopecká
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Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Zdroj: TASR/AP/Heather Khalifa

Český prezident Petr Pavel uvedl, že dohoda USA s Ruskem o dodávkách nafty dává Moskvě „novou naději“.

Český prezident Petr Pavel uvedl, že příměří mezi Ruskem a Ukrajinou bylo „na dosah“ – dokud prezident Donald Trump nezrušil sankce na ruskou naftu. Řekl to v rozhovoru pro server POLITICO.

V úterním rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, jejíž součástí je i POLITICO, Pavel řekl, že koordinované sankce USA a Evropy namířené proti ruské ropě, oligarchům a dalším odvětvím vystavovaly Rusko „tlakům“. Dohoda, kterou Trump oznámil na začátku tohoto měsíce a v rámci níž by Rusko dodávalo do USA stovky tisíc tun nafty, však Rusku poskytla „čas na oddech“.

„Teď to bude mnohem těžší,“ řekl prezident České republiky. „Rusko využívá této příležitosti k tomu, aby se vymanilo z tlaku, a je to pro ně jakási morální vzpruha.“

Trump podle českého prezidenta Petra Pavla přistupuje k Rusku otevřeněji než kterýkoli evropský lídr a „do jisté míry ho může Vladimir Putin přitahovat jako autoritativní vládce“. Rusko-ukrajinskou válku Trump podle Pavla zřejmě nevnímá „jako boj mezi demokracií a autokracií, protože na ni nahlíží jednoduše z hlediska hospodářské prosperity Spojených států“.

Trumpova dohoda

Bílý dům ve středu uvedl, že Trump dohodu „úspěšně vyjednal“ s cílem zásobit světový trh „obrovským množstvím nafty a snížit ceny“. Dohoda rychle vyvolala vlnu kritiky a v určitém okamžiku skupina amerických senátorů a senátorek z obou politických stran vyzvala Trumpa, aby dohodu zrušil.

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že tato dohoda „hraje do karet Rusku“ a umožňuje Rusku „zabíjet více lidí, vést válku déle, mít ještě menší úctu k Americe a způsobovat světu ještě větší ztráty a škody“. Obvinil Trumpa, že využívá mírová jednání na Floridě jako „kouřovou clonu“, zatímco jeho administrativa usiluje o uzavření dohody s Ruskem.

Zelenského kritika byla nejaktuálnějším projevem rostoucího napětí mezi Kyjevem a Washingtonem. Trump opakovaně vyjadřoval frustraci vůči Zelenskému a obviňoval ho z prodlužování války. Naproti tomu v poslední době hovořil o Putinovi vřele a tento týden prohlásil, že „Rusko se na Ukrajině chová, upřímně řečeno, v pořádku“.

Petr Pavel vyjádřil podporu Ukrajině a jejímu prezidentovi

Český prezident ve středečním rozhovoru zároveň vyjádřil ukrajinskému prezidentovi slova podpory. „Domnívám se, že prezident Zelenskyj i celá Ukrajina jsou obětí konfliktu,“ řekl Pavel. „Byl bych tedy pravděpodobně poslední, kdo by Ukrajinu obviňoval z toho, že je za tento konflikt zodpovědná. Nebyla to Ukrajina, kdo napadl Rusko. Nebyla to Ukrajina, kdo Rusku vyhrožoval.“

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Zdroj: politico.eu
Náhledový obrázek: TASR/AP/Heather Khalifa
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