Český prezident Petr Pavel uvedl, že dohoda USA s Ruskem o dodávkách nafty dává Moskvě „novou naději“.
Český prezident Petr Pavel uvedl, že příměří mezi Ruskem a Ukrajinou bylo „na dosah“ – dokud prezident Donald Trump nezrušil sankce na ruskou naftu. Řekl to v rozhovoru pro server POLITICO.
V úterním rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, jejíž součástí je i POLITICO, Pavel řekl, že koordinované sankce USA a Evropy namířené proti ruské ropě, oligarchům a dalším odvětvím vystavovaly Rusko „tlakům“. Dohoda, kterou Trump oznámil na začátku tohoto měsíce a v rámci níž by Rusko dodávalo do USA stovky tisíc tun nafty, však Rusku poskytla „čas na oddech“.
„Teď to bude mnohem těžší,“ řekl prezident České republiky. „Rusko využívá této příležitosti k tomu, aby se vymanilo z tlaku, a je to pro ně jakási morální vzpruha.“
Trump podle českého prezidenta Petra Pavla přistupuje k Rusku otevřeněji než kterýkoli evropský lídr a „do jisté míry ho může Vladimir Putin přitahovat jako autoritativní vládce“. Rusko-ukrajinskou válku Trump podle Pavla zřejmě nevnímá „jako boj mezi demokracií a autokracií, protože na ni nahlíží jednoduše z hlediska hospodářské prosperity Spojených států“.
Trumpova dohoda
Bílý dům ve středu uvedl, že Trump dohodu „úspěšně vyjednal“ s cílem zásobit světový trh „obrovským množstvím nafty a snížit ceny“. Dohoda rychle vyvolala vlnu kritiky a v určitém okamžiku skupina amerických senátorů a senátorek z obou politických stran vyzvala Trumpa, aby dohodu zrušil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že tato dohoda „hraje do karet Rusku“ a umožňuje Rusku „zabíjet více lidí, vést válku déle, mít ještě menší úctu k Americe a způsobovat světu ještě větší ztráty a škody“. Obvinil Trumpa, že využívá mírová jednání na Floridě jako „kouřovou clonu“, zatímco jeho administrativa usiluje o uzavření dohody s Ruskem.
Zelenského kritika byla nejaktuálnějším projevem rostoucího napětí mezi Kyjevem a Washingtonem. Trump opakovaně vyjadřoval frustraci vůči Zelenskému a obviňoval ho z prodlužování války. Naproti tomu v poslední době hovořil o Putinovi vřele a tento týden prohlásil, že „Rusko se na Ukrajině chová, upřímně řečeno, v pořádku“.
Petr Pavel vyjádřil podporu Ukrajině a jejímu prezidentovi
Český prezident ve středečním rozhovoru zároveň vyjádřil ukrajinskému prezidentovi slova podpory. „Domnívám se, že prezident Zelenskyj i celá Ukrajina jsou obětí konfliktu,“ řekl Pavel. „Byl bych tedy pravděpodobně poslední, kdo by Ukrajinu obviňoval z toho, že je za tento konflikt zodpovědná. Nebyla to Ukrajina, kdo napadl Rusko. Nebyla to Ukrajina, kdo Rusku vyhrožoval.“