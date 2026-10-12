Podle Bruselu jde převážně o subjekty napojené na ruskou armádu a zbrojní průmysl. Jde o největší jednorázové rozšíření našeho sankčního seznamu od doby, kdy Rusko začalo válku.
Evropská unie v pondělí rozšířila sankční seznam vůči Rusku o dalších téměř 1 600 osob a podniků, které jsou podle Bruselu převážně spojené s ruskou armádou a zbrojním průmyslem, oznámila šéfka diplomacie EU Kaja Kallas.
„Jde o největší jednorázové rozšíření našeho sankčního seznamu od doby, kdy Rusko začalo válku. Evropa opět ukazuje jednotný postoj,“ uvedla Kallasová na platformě X. Podle jejího vyjádření se více než polovina sankcí týká výrobního řetězce balistických raket. „Výrazně ztěžujeme, zpomalujeme a zdražujeme výrobu zbraní, které Rusko používá k zabíjení Ukrajinců,“ doplnila Kallas.
Rada EU pro zahraniční věci schválila na pondělním zasedání dohodu o nových sankcích, kterou minulou středu dosáhli velvyslanci členských států při EU. Sankce by měly vstoupit v platnost podle očekávání do konce týdne. Zařazení na sankční seznam vede k zákazu cestování do EU, obchodování s ní a také ke zmrazení majetku.
V září členské země EU definitivně schválily prodloužení sankcí vůči přibližně 3 000 ruským a běloruským osobám a subjektům o 36 měsíců. Do té doby se zpravidla obnovovaly každých šest měsíců. Bezprecedentní prodloužení platnosti prošlo výměnou za to, že ze sankčního seznamu byly vyřazeny tři osoby a jeden subjekt, mimo jiné rusko-uzbecký miliardář Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardář Michail Fridman, za což lobovalo také Slovensko.