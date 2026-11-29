Petr Pavel označil obrannou politiku SPD za ohrožení republiky a ministrovi Jaromíru Zůnovi vytkl několik kroků. Tomio Okamura tvrdí, že SPD jako jedna z mála politických stran plní své předvolební sliby.
„Kritiku prezidenta chápu jako pochvalu naší práce,“ uvedl Okamura pro iDNES.cz. Zároveň zopakoval, že SPD odmítá posílat české peníze i vojáky na Ukrajinu a chce odpovědně hospodařit s veřejnými financemi.
Pavel v nedělním rozhovoru pro Českou televizi označil počínání SPD za ohrožení republiky. Kromě nedostatečné podpory Ukrajiny kritizoval také personální změny na ministerstvu obrany, například odvolání generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Výhrady má i k tomu, že ministr Zůna bránil náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu.
Zůna se proti prezidentovým výtkám ohradil. Podle něj dosahuje rozvoj armády v řadě ukazatelů historických hodnot. Debatu kolem náčelníka generálního štábu navíc považuje za zástupnou. Prezidentovi doporučil, aby se nejprve seznámil s úkoly, které armáda stále řeší a které se odkládají už od předchozího vedení ministerstva.