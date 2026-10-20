Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení

Francie nadále čelí protestům v ulicích svých měst. Předseda vlády Lecornu zmínil, že může dojít k zákazu vycházení.
Francie v úterý zavede nové zákazy vycházení v oblastech, kde to bude nutné, uvedl premiér Sébastien Lecornu. Zároveň dodal, že opatření, která byla v pondělí zavedena v několika městech, „přispěla k tomu, že noc proběhla klidně“. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AFP a britské stanice SkyNews.
Několik měst, včetně Paříže, Bordeaux, Lyonu a Nice na Francouzské riviéře, zavedlo v pondělí částečné zákazy vycházení v reakci na víkendové masové protesty, které doprovázely rozsáhlé násilnosti. Shromáždění a demonstrace byly zakázány také v Marseille.
Policie potvrdila, že noc na úterý proběhla bez větších incidentů. „Dnes večer se rozhodne o nových zákazech vycházení tam, kde to situace bude vyžadovat. Tato rozhodnutí budou přijímat přímo na místě prefekti v koordinaci se starosty,“ napsal Lecornu v příspěvku na platformě X.
V Lyonu se podle organizátorů v pondělí večer navzdory zákazu demonstrací shromáždilo přibližně 500 lidí před turistickým informačním centrem, které se stalo terčem žhářského útoku. Podle organizátorů přišli vyjádřit podporu obchodníkům postiženým rabováním. Ze svíček na zemi vytvořili slovo „LYON“.
Během sobotních protestů došlo v několika francouzských regionech k násilným incidentům, včetně vandalismu, rabování a útoků namířených proti policii, médiím a veřejným budovám.
Francouzská vláda naplánovala na úterý další sérii mimořádných zasedání.