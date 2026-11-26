Členka slovenského krajně pravicového hnutí Republika Lívia Pavlíková tvrdí, že šlo jen o legraci. Progresivní Slovensko ale upozorňuje na nebezpečí normalizace nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě.
Slovenská influencerka Pavlíková čelí trestnímu oznámení kvůli videu ze hry GTA VI, které zveřejnila na Instagramu. Ve středu ho na ni podali poslanec Michal Sabo a poslankyně Lucia Plaváková z opozičního Progresivního Slovenska (PS), informují Novinky.cz.
Pavlíková podle slovenského deníku SME ve hře hledala pochod Pride. Když ho nenašla, začala střílet na duhovou vlajku s nápisem „Peace“ (mír) ve výloze. V reakci na kritiku své chování označila za legraci.
„Domnívám se, že dělat si srandu a hrát počítačové hry je super. Nechápu, proč to spojujete s reálným světem,“ řekla deníku SME.
Sabo a Plaváková v reakci připomněli teroristický útok před bratislavským queer barem Tepláreň z října 2022, při kterém zemřeli dva mladí lidé. Podle nich může i zdánlivě nevinný vtip přispívat k šíření nenávisti, která může vyústit ve skutečné násilí.
Případ se dostal i do slovenského parlamentu, kde se v úterý diskutovalo o návrhu zákona na ochranu dětí před radikalizací. Plaváková podle Denníku N upozornila na to, že představitelé hnutí Republika cíleně využívají videohry a živé přenosy k oslovování mladého publika.