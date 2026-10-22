K napadení mladé řidičky došlo na dálnici D6 při obci Jesenice
„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravující rychlost jízdy (50, 30 a opět 50km/h). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ stojí v tiskové zprávě Policie České republiky. Její jízda ale nevyhovovala netrpělivému řidiči SUV, který se zachoval neomluvitelným způsobem. Muž ženu začal problikávat a následně i vybržďovat a ohrožovat.
„Po vybržďovacím manévru následně před řidičkou na frekventované dálnici zastavil a to, co následovalo potom, je naprosto zavrženíhodné,“ píše Policie ČR. Muž došel k autu ženy, kterou začal bít do hlavy i těla. Když mu řekla, že vše zaznamenává palubní kamera, kterou už v té době držela osmiletá dcera řidičky, snažil se jí násilím zmocnit. Dívence se ale podařilo kameru rychle uschovat pod svou sedačku.
Řidiči SUV policisté sdělili podezření z několika trestných činů.