V sobotu po poledni došlo v okolí Boleveckého rybníka v Plzni k napadení. Muž pobodal běžkyni do zad. Policie po pachateli pátrá a prosí veřejnost o pomoc.
Incident se stal kolem třinácté hodiny. Muž ženu pobodal u kempu Ostende bez zjevného důvodu. Dojel ji na kole, na kterém pak také odjel. Běžkyni policie poskytla první pomoc, pak byla převezena do nemocnice. Utrpěla vážná zranění, bodná rána jí propíchla hrudník, informuje server Krimi Plzeň.
Po muži pátraly desítky policistů, zatím neúspěšně. Podařilo se ale získat kamerový záznam. „Mělo by se jednat o muže mladšího věku, hubené postavy. Muž hovořil česky bez přízvuku. Jel na horském kole zeleno-černé barvy, na hlavě měl helmu patrně šedivé barvy s kšiltem a přes obličej měl modrý sportovní nákrčník,“ napsali policisté.
„Na sobě měl světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modro-černou bundu s kapucí a na zádech černo-červený batoh,“ stojí v popisu.
Do akce se zapojili i psovod se psy, speciální vůz mobilního velitelství pro koordinaci pátrání a také specialisté s dronem vybaveným termokamerou.