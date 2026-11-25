Český trh s levným zbožím se opět rozroste. Polská skupina Modivo uvede na začátku prosince do tuzemska nový diskontní řetězec ShockPrice. První pobočku otevře v Klatovech, další prodejny přibudou v příštím roce.
Do Česka zamíří nový diskontní řetězec ShockPrice, který patří do polské skupiny Modivo (dříve CCC Group). Jak uvádí server Seznam Zprávy s odvoláním na ČTK, první tuzemská prodejna se zákazníkům a zákaznicím otevře na začátku prosince v Klatovech v Plzeňském kraji. Přesné datum ani konkrétní adresu zatím firma nesdělila, již nyní ale na pracovních portálech hledá zaměstnance na pozice asistentů prodeje i vedoucích pracovníků.
Obchod funguje v takzvaném off-price konceptu, což znamená, že vykupuje zboží ze starších kolekcí, nadbytečné skladové zásoby či neprodané kusy známých značek a nabízí je s výraznými slevami.
Podle deníku e15 se v regálech objeví oblečení, obuv, hračky, kosmetika, domácí dekorace i spotřební elektronika. Sortiment se bude každý týden obměňovat podle aktuálně dostupného zboží.
Ještě před českou premiérou se nový řetězec představí na Slovensku. Server iDNES.cz informuje, že první slovenská pobočka otevře již ve čtvrtek 26. listopadu v obchodním centru OC Point ve Skalici. Město leží zhruba deset minut jízdy autem od hraničního přechodu Sudoměřice–Skalica, takže obchod bude snadno dostupný i pro obyvatele Hodonínska. Pro prvních 250 návštěvníků si navíc firma připravila dárkové poukázky a další akce.
Značka ShockPrice vznikla teprve letos a navazuje na prodejní model řetězce HalfPrice, který rovněž spadá pod skupinu Modivo (stejně jako například obuvnický gigant CCC či e-shop eObuv). Kromě domovského Polska už nový diskont působí také v Rumunsku a Bulharsku. Do konce letošního roku plánuje skupina otevřít dalších 27 prodejen a v roce 2027 přidat zhruba padesát obchodů napříč svými trhy, včetně dalších poboček v Česku.
Na českém trhu se ShockPrice zařadí po bok silné konkurence. Podle analýzy SZ Byznys provozovalo osm největších diskontních sítí v Česku na podzim dohromady 850 až 900 prodejen. Nejsilnější pozici drží polské Pepco s více než 320 obchody, následuje německý KiK s více než 240 pobočkami a nizozemský Action, který překonal stovku prodejen. Letos navíc do Česka vstoupily i řetězce MR. D.I.Y. a dánský Normal, zatímco loni odstartoval expanzi německý Woolworth.