Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
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Lucie Novotná
dnes 25. října 2026 v 14:15
Čas čtení 1:55

Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik

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Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zdroj: Pixabay/CC0/volně k použití

Poslanecká sněmovna projednává návrh státního rozpočtu na příští rok a počítá v něm s vyššími platy ve veřejném sektoru i s vyššími důchody.

Podle návrhu rozpočtu vzroste průměrný plat ve veřejném sektoru v roce 2027 o 3 709 korun, tedy o 6,8 procenta, na částku 58 130 korun, informují Novinky.cz. Průměrná penze se zvýší o 304 korun, navíc k tomu senioři a seniorky mají v lednu jednorázově dostat dva tisíce korun. Opoziční ODS je ovšem z důvodu napjatého rozpočtu proti vyplácení tohoto příspěvku.

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Nedostanou přidáno všichni

Stát má na platy a další odměny včetně povinných odvodů vydat 426,3 miliardy korun, což je podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové proti schválenému letošnímu rozpočtu o 33,9 miliardy korun více. Na důchody má stát vydat 762,8 miliardy korun, o 23,2 miliardy více než letos.

Ne každý zaměstnanec a každá zaměstnankyně veřejného sektoru však dostane přidáno, změna platových tabulek se má dotknout asi 858 tisíc lidí. Nárůst platů se má lišit podle profese, platové třídy i dosavadního odměňování. Novinkou je, že i nejnižší tarif dosáhne úrovně minimální mzdy, tedy 24 900 korun. Doposud bylo přes 450 tisíc lidí v tarifní části svého platu pod úrovní minimální mzdy, řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula pro Český rozhlas Plus.

O kolik se zvýší platy?

Nejvíce si mají podle návrhu rozpočtu polepšit lidé s nízkými příjmy a ti na začátku kariéry. Systém by měl také lépe zohlednit délku praxe. V základní platové tabulce se mají jednotlivé tarify příští rok zvýšit o 3 040 až 10 160 korun měsíčně, přičemž ve státní službě to může být ještě více. Odborový svaz státních orgánů a organizací zveřejnil návrhy tabulek pro rok 2027 a také spustil kalkulačku, ve které je možné si vypočítat nový základní tarif.

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Například učitelé a učitelky by se měli dočkat 130 procent průměrné mzdy, přičemž se počítá se mzdou z roku 2025. „Průměrný plat učitelů v regionálním školství díky tomu vzroste o 6 procent, tedy o 3 600 korun na 63 269 korun,“ citují Novinky Gabrielu Krušinovou. Přesnou výši tarifů však ministerstvo školství ještě nepředstavilo, mělo by se tak stát až po jednání s obory na konci října.

Nepedagogičtí pracovníci a pracovnice škol, zaměstnanectvo v kultuře a úřednictvo se má dočkat zvýšení základních tarifů o 3 040 až 10 160 korun měsíčně, v průměru o 6 620 korun. V sociálních službách a u zdravotních sester se mzda zvýší od nuly do 8 330 korun, v průměru o 3 375 korun, ale některým se základní plat nemusí zvednout vůbec.

Jednání ještě nejsou u konce

Policisté*policistky, hasiči*hasičky a další příslušníci a příslušnice bezpečnostních sborů ve služebním poměru pracují ve vlastním systému odměňování. Od ledna dostanou v tarifech navíc 2 400 korun a k tomu dalších 500 korun na přesčasy a pohotovosti.

Zvýšení tarifu může v některých případech dolehnout na osobní příplatky, které mohou zaměstnavatelé snížit, proti čemuž se staví odbory. Obce a kraje hospodaří samostatně podle vlastních rozpočtů. Co se týče zdravotnictví, jednání podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové ještě není uzavřené, ale požadují také šestiprocentní navýšení platů.

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Zdroj: novinky.cz, rozhlas.cz, ossoo.cz
Náhledový obrázek: Pixabay/CC0/volně k použití
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