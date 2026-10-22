Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce

Francouzské protesty dostávají soundtrack. Během protestu vystoupil orchestr
V sobotu 17. října se na na náměstí Place de la République konal povolený mírový koncert Orchestre du Nouveau Monde. „Během zkoušky byly vypáleny slzotvorné granáty. Orchestr pokračoval ve hře. Aby ale lidé ochránili lidi a nástroje, museli nakonec koncert přerušit,“ uvádí na svém profilu Association Estelle Violoncelle. Během tohoto povoleného mírového koncertu zazněly skladby jako anti-fašistický hymna Bella Ciao, písně z The Avengers nebo také The Hunger Games.
„Zatímco celé náměstí Place de la République bylo slzným plynem vyklizeno, jednotky CRS nás v orchestru nadále záměrně mířily,“ píše ve svém prohlášení Orchestre du Nouveau Monde. Kromě toho také poděkovali za podporu.