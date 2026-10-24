Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě v noci na sobotu prosadili vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků v prvním čtení. Vláda Andreje Babiše chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány ze státního rozpočtu.
Hlasování se uskutečnilo v sobotu po 04:36 h, jak to na návrh předsedy sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina. Do rozpravy se přihlásilo 65 poslanců, kteří nakonec nemohli vystoupit.
„Boj za svobodná média nevzdáme“
Opozici se nepodařilo prosadit ani zamítnutí návrhu, ani jeho vrácení vládě k přepracování.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka po hlasování prohlásil, že vládní většina „pošlapala všechna pravidla, jimiž se Poslanecká sněmovna řídí“.
Předseda hnutí STAN Vít Rakúšan kritizoval, že koalice prosadila hlasování „pod rouškou tmy“. „Ukázali jste, že se bojíte lidí. Začal konec vlády Andreje Babiše,“ prohlásil.
„Nemáte koule, nemáte odvahu, nemáte čest, nemáte argumenty,“ vzkázal Okamurovi předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
„Boj za svobodná média a demokratickou společnost nevzdáme,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Spolu s poslancem KDU-ČSL Petrem Hladíkem neuspěli s návrhem na zamítnutí předlohy. Hladík a bývalý ministr kultury Martin Baxe z ODS zase neprosadili její vrácení vládě k přepracování.
Nejde zatím o definitivní zrušení poplatků za ČT a ČRo, ale pouze o posunutí vládního návrhu do další fáze legislativního procesu. Návrh nyní posoudí parlamentní výbory, poté bude následovat další jednání a hlasování.
ČT a ČRo budou stávkovat
V reakci na rozhodnutí vlády iniciativa Veřejnoprávně oznámila, že 3. listopadu proběhne celodenní stávka České televize a Českého rozhlasu.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě má ve 200členné Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů. Pokud zůstane jednotná, může návrh prosadit i přes očekávaný nesouhlas Senátu, v němž má většinu opozice. Dostatečný počet hlasů jí umožňuje prolomit i případné veto prezidenta Petra Pavla.
Noční jednání provázely nejen spory o samotném návrhu zákona a jeho dopadu na veřejnoprávní média, ale také diskuse o protestech před sněmovnou a vyvedení demonstrantů z balkonu pro veřejnost. Poslanci se spořili i o způsob vedení schůze a o to, která vystoupení souvisí s projednávaným tématem.
Před budovou sněmovny zůstali během celého jednání demonstranti, kteří se tam shromáždili už v pátek odpoledne. Skandovali hesla, poslouchali vystoupení hudebníků, kteří přišli protest podpořit, a společně zpívali státní hymnu.