Už od 1. prosince se v Česku mění pravidla pro povolování staveb. Lidé budou mít méně času na podání námitek i omezenější možnosti obrany u soudu. Novela zároveň mění pravidla výstavby bytových domů.
Představ si, že se vedle tvého domu plánuje výstavba nového bytového komplexu. Máš obavy, že ti stavba zastíní byt, zvýší hluk v okolí nebo výrazně zatíží dopravu ve čtvrti. Od prosince budeš mít jako účastník či účastnice stavebního řízení méně času na to, abys své námitky předložil*a úřadu.
Novela stavebního zákona vyšla 18. listopadu ve Sbírce zákonů a první změny nabydou účinnosti už 1. prosince 2026. Další budou následovat v lednu 2027 a v roce 2028.
Ministerstvo pro místní rozvoj si od novely slibuje rychlejší výstavbu a méně byrokracie. Nezisková organizace Arnika ale upozorňuje, že změny zároveň oslabují postavení veřejnosti a obcí ve prospěch stavebníků a investorů.
Co konkrétně se tedy od prosince změní? Na podání námitek budeš mít jen deset dní
Pokud se tě plánovaná stavba přímo dotýká a máš právo účastnit se stavebního řízení, na podání námitek budeš mít nově jen deset dní od doručení výzvy namísto dosavadních minimálně patnácti.
V tomto čase si tak budeš muset například prostudovat projektovou dokumentaci, zjistit, jaký dopad může mít stavba na tvůj majetek, a případně se poradit s odborníky či odbornicemi.
Novela zároveň mění pravidla pro samotný obsah námitek. Úřad nebude považovat za důvodné ty, které se nezakládají na porušení právních předpisů. Pouhé popsání negativního dopadu stavby na kvalitu tvého života tak nemusí stačit.
„Novela stavebního zákona už od prosince omezuje práva lidí a obcí, zatímco investorům přináší nové výhody,“ upozorňuje Anna Vinklárková z Arniky.
Složitější bude i obrana u soudu
Změny se dotknou také lidí, kteří se proti rozhodnutí stavebního úřadu rozhodnou bránit soudní cestou.
Novela například ruší zvláštní dvouměsíční lhůtu pro rozšíření žaloby. Pokud budeš chtít požádat soud, aby pozastavil účinky napadeného rozhodnutí, budeš o to muset požádat už při podání samotné žaloby.
V praxi tak bude důležitější připravit si všechny argumenty včas a neodkládat právní pomoc.
Ministerstvo změny obhajuje snahou zvýšit právní jistotu stavebníků a předcházet situacím, kdy soudy po letech ruší stavební povolení pouze kvůli procesním pochybením.
Konec zvláštních pravidel pro dostupné nájemní bydlení
V době, kdy Česko řeší vysoké ceny nemovitostí a nedostatek dostupných bytů, novela ruší také zvláštní režim povolování staveb určených pro dostupné nájemní bydlení.
Místo toho zavádí kategorii velkých staveb pro hromadné bydlení s podlahovou plochou alespoň 10 tisíc metrů čtverečních. Od ledna 2027 budou tyto projekty spadat mezi takzvané vyhrazené stavby, jejichž výstavbu zákon považuje za veřejný zájem.
Podstatná přitom bude velikost projektu, nikoli to, zda v něm vzniknou cenově dostupné byty, luxusní apartmány nebo byty určené k investici.
Jednodušší povolování čeká také některé menší bytové domy, které novela nově řadí mezi jednoduché stavby.
Změny se dotknou i ochrany přírody
Pokud územní plán počítá s výstavbou v určité lokalitě a příslušné orgány s jejím vymezením souhlasily, stavební úřad už při povolování konkrétního projektu nebude znovu posuzovat například krajinný ráz nebo některé zásady ochrany zemědělské půdy.
Podle Arniky je problém v tom, že územní plán nedokáže dopředu předvídat všechny dopady jednotlivých staveb na okolí.
Novela navíc umožní využít zrychlené stavební řízení i u některých projektů, které vyžadují výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Nadále však musí splnit stanovené podmínky, například získat souhlas všech účastníků a účastnic řízení.
Úřady už také nebudou muset zveřejňovat povolení ze zrychleného řízení na úřední desce.
Stavebníci získají větší flexibilitu
Lidé a firmy, které chtějí stavět, budou moci k žádosti přiložit vlastní návrh stavebního povolení. O jeho vydání bude ale nadále rozhodovat stavební úřad.
Nově si také budou moci zvolit, zda úřad jejich projekt posoudí podle pravidel platných v době podání žádosti, nebo v době vydání rozhodnutí.
Pokud bude chtít úřad žádost zamítnout, musí jim nejprve vysvětlit důvody a dát prostor k reakci.
Podle ministerstva mají tato opatření omezit zbytečné průtahy, ulehčit práci úřadům a urychlit výstavbu bytů, škol, školek nebo nemocnic. Arnika naopak upozorňuje na riziko, že rychlejší povolování staveb bude na úkor možnosti lidí ovlivňovat prostředí, ve kterém žijí.
Jak se změny skutečně projeví v dostupnosti bydlení nebo kvalitě života ve městech a obcích, ukáže až praxe.