ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?

Které školy mají v Česku nejšikovnější žákyně a žáky? Výsledky soutěže E.ON EUROREBUS napovídají, kde se letos dařilo nejlépe. Podívej se na žebříček 50 nejúspěšnějších škol.
E.ON EUROREBUS je jeden z největších a nejdéle fungujících vzdělávacích projektů v zemi. Po celý školní rok mezi sebou soutěží jednotlivé třídy i celé školy v otázkách z přírodních věd, zeměpisu, historie a dalších oborů. O výsledném pořadí rozhoduje dlouhodobý součet bodů dosažených v průběhu soutěže, krajských kol i celostátního finále. Právě na základě těchto výsledků vznikl žebříček 50 nejúspěšnějších škol, jejichž žáci v letošním ročníku prokázali nejvyšší úroveň znalostí, týmové spolupráce, schopnosti vyhledávat informace i rychle se rozhodovat.
Soutěž je registrována v oficiálním seznamu soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a každoročně se jí účastní tisíce žáků.
Umístila se letos i tvoje škola?
|pořadí
|jméno školy
|počet získaných bodů
|50
|Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
|495 000
|49
|Základní škola Františka Křižíka, Bechyně
|512 500
|48
|Gymnázium, Tachov (Pionýrská 1370)
|522 500
|47
|Gymnázium, Rumburk (Komenského 1130/10)
|545 000
|46
|Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm (Koryčanské Paseky 1725)
|555 000
|45
|Gymnázium M. Koperníka, Bílovice
|560 000
|44
|Gymnázium, Český Krumlov (Chvalšinská 112)
|577 500
|43
|Gymnázium, Valašské Klobouky (Komenského 60)
|612 500
|42
|Základní škola, Chlumčany (Komenského 154)
|615 000
|41
|Mendelovo gymnázium, Opava
|617 500