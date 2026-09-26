ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
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Valentina Mihely
dnes 26. září 2026 v 9:30
Čas čtení 2:27

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?

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ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Které školy mají v Česku nejšikovnější žákyně a žáky? Výsledky soutěže E.ON EUROREBUS napovídají, kde se letos dařilo nejlépe. Podívej se na žebříček 50 nejúspěšnějších škol.

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E.ON EUROREBUS je jeden z největších a nejdéle fungujících vzdělávacích projektů v zemi. Po celý školní rok mezi sebou soutěží jednotlivé třídy i celé školy v otázkách z přírodních věd, zeměpisu, historie a dalších oborů. O výsledném pořadí rozhoduje dlouhodobý součet bodů dosažených v průběhu soutěže, krajských kol i celostátního finále. Právě na základě těchto výsledků vznikl žebříček 50 nejúspěšnějších škol, jejichž žáci v letošním ročníku prokázali nejvyšší úroveň znalostí, týmové spolupráce, schopnosti vyhledávat informace i rychle se rozhodovat.

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Soutěž je registrována v oficiálním seznamu soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a každoročně se jí účastní tisíce žáků.

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Umístila se letos i tvoje škola?

pořadí jméno školy počet získaných bodů
50 Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice 495 000
49 Základní škola Františka Křižíka, Bechyně 512 500
48 Gymnázium, Tachov (Pionýrská 1370) 522 500
47 Gymnázium, Rumburk (Komenského 1130/10) 545 000
46 Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm (Koryčanské Paseky 1725) 555 000
45 Gymnázium M. Koperníka, Bílovice 560 000
44 Gymnázium, Český Krumlov (Chvalšinská 112) 577 500
43 Gymnázium, Valašské Klobouky (Komenského 60) 612 500
42 Základní škola, Chlumčany (Komenského 154) 615 000
41 Mendelovo gymnázium, Opava 617 500
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