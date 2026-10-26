Vládní koalice podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nestáhne návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Připustil, že o konkrétní podobě návrhu se bude ještě jednat a jednou z alternativ je i dobrovolné placení poplatků.
Babiš v reakci na víkendové i plánované demonstrace zopakoval, že opozice i spolek Milion chvilek pro demokracii rozeštvávaly společnost. „Pevně doufám, že v naší zemi si nikdo nepřeje, abychom zde měli útoky na politiky jako na Slovensku nebo aby na Pařížské ulici někdo rozbíjel vitríny a zapaloval auta,“ prohlásil šéf ANO.
Zrušení poplatků podle něj není útokem na demokracii a nezávislost médií, pouze se mění způsob jejich financování. „Nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a jejich personálních záležitostí,“ zdůraznil předseda české vlády.
Vládní koalice v noci na sobotu v prvním čtení schválila zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Předcházela tomu nečekaná změna pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Na návrh jejího předsedy Tomia Okamury se o novele nakonec hlasovalo v sobotu ve 4:36. Pracovníci ČT a ČRo proto 3. 11. vstoupí do celodenní stávky.