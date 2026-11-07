Byli jsme v supermarketu v Ivano-Frankivsku. Podívej se, kolik na Ukrajině stojí základní potraviny, na jaké platy a důchody lidé dosáhnou a jak plnohodnotná agrese, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022, dopadá na tamní ekonomiku.
Ruská agrese vůči Ukrajině se neodehrává jen na frontové linii. Moskva se snaží proti sousední zemi vést také vyčerpávající ekonomickou válku. Cílenými údery na energetiku, zemědělské skladovací kapacity i dopravní uzly se snaží ochromit každodenní život a dostat ukrajinské domácnosti pod drtivý tlak.
Ruské nálety na tepelné a vodní elektrárny vyvolávají po celé zemi blackouty, kvůli kterým musely obchody, pekárny i zpracovatelské závody přejít na drahé naftové a benzinové generátory. Provoz na záložní zdroje je mnohonásobně nákladnější než běžná elektřina ze sítě, to firmy promítají přímo do konečných cen pro spotřebitele.
Nejvíce samozřejmě vydělávají IT technici, různí byznysmeni nebo notáři. Manuální pozice tu ale nemají více než 14 tisíc hřiven a učitelka, má sousedka, má stěží 20 tisíc hřiven.
Chlazení a skladování potravin podléhá vysokému riziku znehodnocení, zaminovaná či okupovaná pole na jihu a východě omezila produkci a zničené mosty zásadně prodražily logistiku. Když k tomu připočteme devalvaci hřivny a propad HDP, který podle Národní banky Ukrajiny v roce 2026 směřuje k poklesu o 0,4 procenta, výsledkem je velký skok v životních nákladech.
Podle analýzy Centra ekonomické strategie zdražila elektřina po zničení elektráren až o 178 procent, paliva o 98 procent a běžný nákupní košík s potravinami vyskočil v průměru o 74 procent.
Ceny potravin jsme se vydali prozkoumat do jednoho ze supermarketů ukrajinské sítě Silpo do západoukrajinského Ivano-Frankivska. Uvedené položky jsou tou nejlevnější variantou, na jakou jsme v obchodě ten den narazili.
Kilo brambor v akční nabídce vyjde na 21,94 hřivny (cca 10,50 korun), bez akce na 24 hřivny (11,50 korun). Kilo pšeničné mouky stojí 23,89 hřivny (11,40 korun) a balení obyčejných těstovin 28,99 až 29,99 hřivny (kolem 14 korun). Krájený bílý chléb i kilo bílého cukru se prodávají shodně za 38,99 hřivny (18,70 korun).
U slunečnicového oleje, který byl dříve symbolem levné ukrajinské produkce, dáte za 850 ml v akci 76,99 hřivny (36,80 korun), běžně 80,95 hřivny (38,70 korun). Domácí jablka stojí v akci 29,90 hřivny (14,30 korun), kilo banánů 80 hřiven (38,20 korun) a kilo pohanky 95,99 hřivny (45,90 korun). Pokud chcete rýži, za kilo dlouhozrnné zaplatíte v akci 89,99 hřivny (43,10 korun) a mimo akci 109 hřiven (52,20 korun).
Mléčné výrobky a uzeniny pak rozpočet zatěžují ještě výrazněji – sto gramů sýra Gouda značky RadiMo vyjde na 49,90 hřivny (23,80 korun), osmdesátigramové balení salámu Kyjevský na 70,99 hřivny (34 korun) a tabulka čokolády Roshen Lacmi střídá cenovky od 70,99 do 75,99 hřivny (až 36,40 korun). Pet lahev 1,8 litru piva Lvivske 1715 v akční slevě stojí 69,99 hřivny (33,50 korun).
👉 Brambory (1 kg): 21,94 hřivny v akční nabídce (10,50 koruny), běžně 24 hřiven (11,50 koruny)
👉 Žlutá cibule (1 kg): 13,90 hřivny v akční nabídce (6,70 koruny), běžně 18,99 hřivny (9,10 koruny)
👉 Ukrajinská jablka (1 kg): 29,90 hřivny v akční nabídce (14,30 koruny), běžně 34,90 hřivny (16,70 koruny)
👉 Květák (1 kg): 64,90 hřivny v akční nabídce (31,00 koruny), běžně 79 hřivny (37,70 koruny)
👉 Banány (1 kg): 80 hřiven (38,20 koruny)
👉 Avokádo Hass (1 ks): 49,99 hřivny v akční nabídce (23,90 koruny), běžně 67,90 hřivny (32,40 koruny)
👉 Borůvky (125 g): 159 hřiven 76,10 koruny)
👉 Pšeničná mouka (1 kg): 23,89 hřivny (11,40 koruny)
👉 Bílý cukr krystal (1 kg): 38,99 hřivny (18,70 koruny) / Cukr Diamant: 40,99 hřivny (19,60 koruny)
👉 Slunečnicový olej (850 ml): 76,99 hřivny v akční nabídce (36,80 koruny), běžně 80,95 hřivny (38,70 koruny)
👉 Krájený bílý chléb (500 g): 38,99 hřivny (18,70 koruny)
👉 Těstoviny (400 g): 28,99 až 29,99 hřivny (kolem 14 korun)
👉 Pohanka (1 kg): 95,99 hřivny (45,90 koruny)
👉 Rýže (1 kg): 89,99 hřivny v akční nabídce (43,10 koruny), běžně
👉 Sýr Gouda (100 g): 49,90 hřivny (23,80 koruny)
👉 Šunkový salám (100 g): 29,90 až 59,90 hřivny (14,30–28,70 koruny)
👉 Kyjevský salám (80 g): 70,99 hřivny (34 korun)
👉 Pstruh plátky (180 g): 199 hřiven v akční nabídce (95,20 korun), běžně 414 hřiven (198,10 koruny)
👉 Čokoláda Roshen (90 g): 70,99 až 75,99 hřivny (34,00–36,40 koruny)
👉 Čokoláda Milka MMMAX (300 g): 314 hřiven (150,20 koruny)
👉 Džus / nektar Jaffa nebo Sandora (0,95 l / 1 l): 74,99 až 117 hřiven (35,90–56,00 koruny)
👉 Pivo Velkopopovický Kozel černý (0,5 l): 41,99 hřivny v akční nabídce (20,10 koruny), běžně 48,99 hřivny (23,40 koruny)
👉 Pivo Lvivske 1715 světlé (1,8 l PET): 69,99 hřivny v akční nabídce (33,50 koruny), běžně 88,89 hřivny (42,50 koruny
Pro úplnost je třeba dodat, že vedle sítě Silpo fungují po celém státě samozřejmě i další řetězce, například ATB, které někteří označují za cenově dostupnější. Velká část Ukrajinců také čerstvé potraviny nakupuje na tradičních trzích nebo spoléhá na vlastní výpěstky z venkovských zahrádek a zásoby od příbuzných.
Kolik Ukrajincům přistane na účtu?
V kontrastu s rostoucími cenami potravin, často srovnatelnými s těmi českými, působí pohled na ukrajinské příjmy neúprosně. Podle oficiálních dat Státního statistického úřadu (Ukrstat) vzrostla průměrná mzda stálých zaměstnanců v září 2026 o čtyři procent na 33 153 hřiven (přibližně 15 850 korun). Zprůměrovaná data drží nahoře hlavně vysoké příjmy v IT sektoru, finančnictví či soukromém byznysu.
👉 Perečyn (menší město na západě): 14 600 – 16 600 hřiven (cca 7 000 – 7 900 korun)
👉 Dnipro (velké město na východě): 18 000 – 20 000 hřiven (cca 8 600 – 9 500 korun)
👉 Kyjev (hlavní město): 20 200 – 22 200 hřiven (cca 9 600 – 10 600 korun)
Rozdíly mezi regiony a profesemi potvrzují i samotní obyvatelé. „Nejvíce samozřejmě vydělávají IT technici, různí byznysmeni nebo notáři. Manuální pozice tu ale nemají více než 14 tisíc hřiven a učitelka, má sousedka, má stěží 20 tisíc hřiven,“ popisuje Halja z Ivano-Frankivska. Pod oficiálními statistikami Ukrstatu se na sociálních sítích množí podobné hlasy – Natalja z Dnipra pod příspěvkem magazínu Forbes komentuje, že oficiální průměry absolutně neodpovídají realitě běžných pracujících.
Rostoucí ceny představují problém zejména pro zranitelné skupiny, především pro seniory. K 1. říjnu 2026 činil průměrný důchod na Ukrajině 7 287,81 hřiven (přibližně 3 480 Kč). Z celkového počtu 10 milionů důchodců muselo 2,8 milionu lidí zůstat pracovně aktivních – u pracujících penzistů dosahuje průměrná dávka 8 019,18 hřiven (cca 3 830 korun).
Základní minimální starobní důchod je v roce 2026 stanoven na pouhých 2 595 hřiven (přibližně 1 240 korun), což odpovídá oficiálnímu životnímu minimu pro nepráceschopné osoby. Konečná výplata se upravuje podle odpracovaných let či příplatků (zákonné maximum dosahuje 25 950 hřiven), pro velkou část seniorů ale znamená kombinace drahých léků, vysokých poplatků za energie a rostoucích cen v supermarketech velmi těžkou životní situaci.