Ve věku 79 let zemřel přední český herec a dabér Jiří Štěpnička.
O úmrtí herce informovalo na svých stránkách Národní divadlo. „Na našich jevištích působil od roku 1975 a za téměř pět desetiletí vytvořil desítky výrazných rolí. Jeho odchodem ztrácí Národní divadlo významnou hereckou osobnost, která byla po generace spjata s jeho uměleckým životem,“ uvedlo divadlo v oznámení.
Jiří Štěpnička, vlastním jménem Jiří Samec, se narodil 16. dubna 1947 v Londýn, herectví vystudoval na pražské DAMU. Na jevištích Národního divadla ztvárnil téměř stovku postav. K jeho rolím patřili mimo jiné Petruccio v Shakespearově Zkrocení zlé ženy, Francek a Vávra v Mrštíkově Maryše nebo Švanda v Tylově Strakonickém dudákovi. Ve světovém repertoáru se představil jako Lysandr ve Snu noci svatojánské nebo jako vévoda z Cornwallu v Králi Learovi.
V roce 2002 Cenu Františka Filipovského za dabing. Hlas propůjčil celé řadě zahraničních herců, například včetně Harrisona Forda nebo Sama Neilla. V roce 2010 získal Cenu Thálie za roli Raymonda v inscenaci Blackbird. V roce 2023 mu byla udělena cena Herecké asociace za dlouholeté herecké mistrovství v dabingu a v roce 2024 obdržel ocenění Master Prix Nadace Život umělce.