Rusko odmítá 60denní příměří s Ukrajinou. Putin je připraven zastavit útoky jen v den prezidentských voleb
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TASR/refresher.sk
dnes 12. října 2026 v 15:51
Čas čtení 0:30

Rusko odmítá 60denní příměří s Ukrajinou. Putin je připraven zastavit útoky jen v den prezidentských voleb

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Moskva tvrdí, že Kyjev chce delší pauzu využít k posílení svých vojenských sil.

Rusko je ochotné zastavit útoky na Ukrajinu pouze během dne, kdy by se konaly prezidentské volby. Prohlásil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že prezident Vladimir Putin by byl připraven vydat příslušný rozkaz.

Kreml zároveň odmítl návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na 60denní příměří, které by umožnilo zorganizovat volby. Podle Peskova chce Kyjev přestávku v bojích využít k obnově svých sil a následnému pokračování ve válce. Moskva tvrdí, že má zájem pouze o celkovou mírovou dohodu.

Zelenskyj přišel s návrhem poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas na výměnu ukrajinského prezidenta. Zelenskyj reagoval, že o tom, kdo bude stát v čele země, mohou rozhodnout pouze ukrajinští voliči.

Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, které podle něj přispívají k vysokým cenám pohonných látek.

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Zdroj: refresher.sk
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