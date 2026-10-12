Moskva tvrdí, že Kyjev chce delší pauzu využít k posílení svých vojenských sil.
Rusko je ochotné zastavit útoky na Ukrajinu pouze během dne, kdy by se konaly prezidentské volby. Prohlásil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že prezident Vladimir Putin by byl připraven vydat příslušný rozkaz.
Kreml zároveň odmítl návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na 60denní příměří, které by umožnilo zorganizovat volby. Podle Peskova chce Kyjev přestávku v bojích využít k obnově svých sil a následnému pokračování ve válce. Moskva tvrdí, že má zájem pouze o celkovou mírovou dohodu.
Zelenskyj přišel s návrhem poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas na výměnu ukrajinského prezidenta. Zelenskyj reagoval, že o tom, kdo bude stát v čele země, mohou rozhodnout pouze ukrajinští voliči.
Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, které podle něj přispívají k vysokým cenám pohonných látek.