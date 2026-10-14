Dánsko zvažuje možnost učitelstva fyzicky zasáhnout. Návrh zákona reaguje na agresivitu žáků

Díky této reformě budou mít zaměstnanci v Dánsku od srpna příštího roku možnost zadržet, znehybnit nebo vyvést žáky, kteří narušují výuku.
Učitelský personál v Dánsku by od srpna příštího roku měl získat oprávnění použít ve třídách „fyzickou sílu.“ Návrh zákona má reagovat na rostoucí stížnosti na násilí mezi dánskými dětmi. Kritici a kritičky návrhu se obávají, že může dojít k normalizaci násilí na školách. Informuje The Telegraph.
Reforma, kterou tento týden navrhla středolevicová vláda, má učitelskému personálu umožnit „žáky a žákyně zadržet, udržet je na místě nebo je proti jejich vůli odvést do jiné místnosti“. V současnosti mohou učitelé a učitelky použít sílu pouze v případě, že žák či žákyně představuje nebezpečí pro sebe, ostatní nebo školní majetek. Více než čtvrtina učitelů a učitelek se údajně setkává s rostoucím násilím a agresivitou a v každé páté třídě žáci útočí také na učitele.
Zákon, který vypracovalo ministerstvo školství, vychází z požadavků národního učitelského svazu, který již dlouho upozorňuje, že zvládání rušivých žáků je stále obtížnější.
Jak to má vypadat v praxi
Návrh zákona stanoví, že fyzický zásah lze použít pouze za výjimečných okolností a musí být přiměřený. V každém případě použití fyzické síly musí být rovněž oznámeno rodičům a městské radě.
V Dánsku je použití síly ve školách již téměř 60 let fakticky zakázáno, protože tělesné tresty tu byly zakázány už v roce 1967.
„Učitelé musí jasně vědět, jak postupovat, když se situace vyhrotí. Neměli by se bát, že přijdou o práci, pokud v případě násilí nezbytně zasáhnou. Chceme, aby ve školách panoval klid a pořádek, proto musí být jasně stanoveno, kdy mohou učitelé použít fyzickou sílu. Dlužíme to učitelům i žákům. Zároveň ale školy musí dělat vše pro to, aby podobným situacím předcházely,“ řekl ministr školství Magnus Heunicke.
Dánští učitelé se však potýkají s rostoucím násilím mezi dětmi, zejména v nižších ročnících, a tvrdí, že se obávají následků, pokud zasáhnou. „Žádný učitel by se neměl obávat propuštění za to, že v případě násilné situace zasáhl, když to bylo nutné,“ dodává ministr školství.
Fyzický zásah až jako poslední možnost
Fyzický zásah by ale měl být až poslední možností. V méně závažných situacích by se učitel měl nejprve pokusit situaci vyřešit jinými způsoby, například rozhovorem. Dánský web Folkeskolen podotýká, že vláda v návrhu zákona zdůrazňuje, že neexistuje žádné specifické chování studentstva, které by automaticky vyžadovalo specifickou reakci učitelstva. Učitelé a učitelky tak budou muset vždy zohlednit „věk, vyspělost a úroveň fungování“ dotyčného studenta.
Návrh zákona by měl být v dánském parlamentu projednán v prvním čtení 10. listopadu.
Rostoucí agrese mezi dětmi
Dánští učitelé a učitelky se potýkají s rostoucím násilím mezi dětmi, zejména v nižších ročnících, a tvrdí, že se obávají následků, pokud by zasáhli.
Průzkum zveřejněný ministerstvem školství 1. října odhalil, že v roce 2025 bylo fyzické násilí mezi žáky hlášeno alespoň jednou v 55 procentech tříd, přičemž v 36 procentech z nich k incidentům docházelo alespoň jednou za měsíc.
Fyzické násilí bylo hlášeno v 75 % tříd v nejmladších ročnících 0 až 3 (přípravný ročník až 3. ročník), přičemž tento podíl klesl na 59 % ve 4. až 6. ročníku a na 27 % v 7. až 10. ročníku.
Většina násilných incidentů se soustředila na malý počet žáků; v 60 % tříd, kde byly incidenty hlášeny, se jednalo pouze o jedno nebo dvě děti. Studie nezjistila žádnou obecnou souvislost mezi etnickým původem žáků a vyšší mírou násilí či agresivního chování.
„V uplynulém roce se každý třetí učitel zdržel použití fyzického kontaktu k uklidnění situace ve třídě ze strachu z negativních důsledků,“ uvedl Gordon Orskov Madsen, předseda učitelského odborového svazu.
Jak na použití fyzické síly nahlíží náš zákon
V Česku smí učitelský personál použít přiměřenou fyzickou sílu, pokud je to nezbytné k ochraně zdraví, života nebo majetku. V těchto případech se postupuje podle institutů trestního a občanského zákoníku.
V podstatě tedy mohou učitelé a učitelky použít sílu ve třech případech. Pokud se jedná o nutnou obranu, kdy žák nebo žákyně přímo útočí na učitelstvo nebo jiného žáka či žákyni, může učitel útok odvrátit přiměřeným fyzickým zásahem. Obrana ale nesmí být zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Fyzickou sílu mohou učitelé a učitelky použít i v případě krajní nouze k odvrácení přímo hrozícího nebezpečí (například pokud se žák chystá vyskočit z okna, sebepoškozuje se nebo ničí majetek). Zároveň ale musí jít jen o případy, kdy toto nebezpečí nejde za daných okolností odvrátit jinak. Třetím případem je prevenční povinnost. Školy mají povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Pokud učitel či učitelka nezasáhne při napadení mezi žáky, mohl by být naopak stíhán za zanedbání povinnosti.