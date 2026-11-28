Kamera na Letišti Václava Havla zachytila pražského celníka, jak si během šesti týdnů opakovaně bral úplatky od vietnamských obchodníků.
Záznamy z období od 6. února do 20. března odhalily celkem 21 případů, při nichž celník přijal stovky až tisíce korun. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nyní navrhla jeho obžalobu.
Celník se při kontrolách zaměřoval především na dovozce rychle se kazícího zboží, zejména ovoce a zeleniny. Pokud mu nezaplatili, vyhrožoval jim zdržením odbavení zásilek. Peníze si podle záznamů ukládal do peněženky nebo odkládal stranou. Jeho jednání následně potvrdili i samotní obchodníci.
Za přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až deset let vězení. Vyšetřování už skončilo a spis nyní posuzuje státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, který rozhodne o dalším postupu.
Obchodníci s inspekcí spolupracovali
Do případu bylo zapojeno také několik vietnamských podnikatelů. Pět z nich s inspekcí spolupracovalo od začátku a potvrdilo, že celníkovi platili za bezproblémové kontroly. Částky se pohybovaly od 200 do 1000 korun za jednu kontrolu.
Další dva obchodníci začali s vyšetřovateli spolupracovat až poté, co byli sami obviněni z podplácení. GIBS proto navrhla zastavit jejich trestní stíhání. Podle zdroje obeznámeného s případem někteří z nich údajně nepovažovali platby za nic neobvyklého a vnímali je jako běžný způsob, jak si zajistit hladký průběh kontrol. U nich ve Vietnamu to tak prý běžně funguje.