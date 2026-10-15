SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu

Kdo povede Prahu další čtyři roky? STAN a SPOLU se přiblížily dohodě, stále ale není jasné, jestli přiberou třetího partnera. SPOLU chce vládnout jen se Starosty, ti naopak preferují širší koalici.
Pražské STAN a SPOLU se ve čtvrtek znovu sešly kvůli vyjednávání o budoucí koalici na magistrátu. Podle ČT24 našly shodu v otázkách dopravy, bydlení a školství. Zatím se ale nedohodly na tom, kdo bude mít na starosti městské finance.
„Máme shodu v tom, co se má stavět: dopravní infrastruktura, školství a bydlení,“ uvedl lídr STAN a pravděpodobný budoucí primátor Petr Hlaváček. Obě uskupení teď chtějí začít připravovat konkrétní programové priority včetně jejich financování.
SPOLU chce vládnout jen se STAN
Otázkou zůstává, jestli se ke koalici připojí také Piráti nebo Praha sobě. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dává přednost spolupráci pouze se STAN. „Nevidíme důvod potkávat se s Piráty a Prahou sobě,“ řekl podle Seznam Zpráv.
Starostové ale chtějí jednat i s dalšími stranami. V pondělí se proto plánují znovu sejít s Piráty a Prahou sobě. Hlaváček se přiklání k širší koalici, která by podle něj zastupovala více skupin voličů. Portlík případné zapojení třetího partnera nevylučuje, rozhodnutí ale nechává na STAN.
Jak by mohla nová koalice vypadat?
STAN i SPOLU získaly v komunálních volbách shodně 17 mandátů. Společně tak mají 34 hlasů v 65členném zastupitelstvu, což jim stačí na těsnou většinu. Pokud by přibraly Prahu sobě, získaly by dalších 13 mandátů, v případě Pirátů dalších sedm.
Jednání komplikuje také vztah Portlíka k předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi. Portlík už dříve odmítal možnost, že by s ním znovu seděl ve vedení města. Hřib ale podle Pirátů o místo v radě neusiluje. „Měl jsem problém vládnout s Hřibem, což je v tuto chvíli vyloučeno,“ uvedl Portlík.
O tom, jestli Praha nakonec získá koalici dvou, nebo tří uskupení, by podle Hlaváčka mělo být jasněji příští týden.