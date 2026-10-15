SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
0
0
0
dnes 15. října 2026 v 16:00
Čas čtení 1:04

SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu

Michaela Lišková
Michaela Lišková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kdo povede Prahu další čtyři roky? STAN a SPOLU se přiblížily dohodě, stále ale není jasné, jestli přiberou třetího partnera. SPOLU chce vládnout jen se Starosty, ti naopak preferují širší koalici.

Spolu pro Prahu s lídrem Tomášem Portlíkem
Spolu pro Prahu s lídrem Tomášem Portlíkem Zdroj: Občanská demokratická strana

Pražské STAN a SPOLU se ve čtvrtek znovu sešly kvůli vyjednávání o budoucí koalici na magistrátu. Podle ČT24 našly shodu v otázkách dopravy, bydlení a školství. Zatím se ale nedohodly na tom, kdo bude mít na starosti městské finance.

„Máme shodu v tom, co se má stavět: dopravní infrastruktura, školství a bydlení,“ uvedl lídr STAN a pravděpodobný budoucí primátor Petr Hlaváček. Obě uskupení teď chtějí začít připravovat konkrétní programové priority včetně jejich financování.

SPOLU chce vládnout jen se STAN

Otázkou zůstává, jestli se ke koalici připojí také Piráti nebo Praha sobě. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dává přednost spolupráci pouze se STAN. „Nevidíme důvod potkávat se s Piráty a Prahou sobě,“ řekl podle Seznam Zpráv.

11. října 2026 v 13:30 Čas čtení 4:52 Motoristé propadli, Piráti dál oslabují. Analytička STEM vysvětluje, co ukázaly volby Motoristé propadli, Piráti dál oslabují. Analytička STEM vysvětluje, co ukázaly volby

Starostové ale chtějí jednat i s dalšími stranami. V pondělí se proto plánují znovu sejít s Piráty a Prahou sobě. Hlaváček se přiklání k širší koalici, která by podle něj zastupovala více skupin voličů. Portlík případné zapojení třetího partnera nevylučuje, rozhodnutí ale nechává na STAN.

Jak by mohla nová koalice vypadat?

STAN i SPOLU získaly v komunálních volbách shodně 17 mandátů. Společně tak mají 34 hlasů v 65členném zastupitelstvu, což jim stačí na těsnou většinu. Pokud by přibraly Prahu sobě, získaly by dalších 13 mandátů, v případě Pirátů dalších sedm.

Jednání komplikuje také vztah Portlíka k předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi. Portlík už dříve odmítal možnost, že by s ním znovu seděl ve vedení města. Hřib ale podle Pirátů o místo v radě neusiluje. „Měl jsem problém vládnout s Hřibem, což je v tuto chvíli vyloučeno,“ uvedl Portlík.

O tom, jestli Praha nakonec získá koalici dvou, nebo tří uskupení, by podle Hlaváčka mělo být jasněji příští týden.

13. října 2026 v 11:00 Čas čtení 0:44 Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
12. října 2026 v 16:50 Čas čtení 1:20 V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
9. října 2026 v 16:20 Čas čtení 1:54 Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Občanská demokratická strana
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Volby
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
dnes v 13:25
355 metrů vysoké kolosy se zřítily k zemi. Takhle vypadal odstřel nejvyšších staveb Česka
355 metrů vysoké kolosy se zřítily k zemi. Takhle vypadal odstřel nejvyšších staveb Česka
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 11:45
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
před hodinou
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
před 2 dny
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
dnes v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
včera v 11:45
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
dnes v 11:07
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
před 2 dny
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
3
9. 10. 2026 16:20
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
11. 10. 2026 7:01
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
2
před 3 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Lifestyle news
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
před 2 minutami
Besteseller Intermezzo a další knihy byly v Británii staženy z prodeje. Sally Rooney podporuje skupinu Palestine Action
před 2 hodinami
Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství
před 3 hodinami
Ve Zrádcích soutěžící překvapily hudební hvězdy. Kdo na Křivoklátě zazpíval ze Záhrobí?
dnes v 11:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
dnes v 10:30
Přes dvacet let vědci nevěděli, komu pírko patří. Záhadného ptáka můžeš zahlédnout i v Česku
včera v 14:30
Kofola plní vánoční přání s předstihem. Vrací jednu z nejoblíbenějších příchutí
včera v 12:30
Apple představil novinku pro chytrou domácnost. Češi si ji ale zatím nekoupí
včera v 11:30
Herečka Selma Blair v letadle pokousala stevardy. Policie ji zatkla
před 2 dny
Podzimní reset: Jak zvládnout příchod sychravého počasí a romantizovat si podzim
před 2 dny
Politika Všechno
Kdo je Katie Zacharia
včera v 17:30
Kdo je Katie Zacharia
Kdo je Katie Zacharia a proč její plnný Instagram?
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
včera v 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
včera v 11:45
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
před 3 dny
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
před 2 dny
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
před 2 dny
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
Politika Všechno
Kdo je Katie Zacharia
včera v 17:30
Kdo je Katie Zacharia
včera v 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
včera v 11:45
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
dnes v 11:07
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
před 2 dny
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
dnes v 12:07
Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
11. 10. 2026 7:00
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
před hodinou
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
Kdo povede Prahu další čtyři roky? STAN a SPOLU se přiblížily dohodě, stále ale není jasné, jestli přiberou třetího partnera. SPOLU chce vládnout jen se Starosty, ti naopak preferují širší koalici.
Děti v psychické krizi musí do jiných krajů. Olomouc teď chystá zásadní změnu
před 3 hodinami
Děti v psychické krizi musí do jiných krajů. Olomouc teď chystá zásadní změnu
355 metrů vysoké kolosy se zřítily k zemi. Takhle vypadal odstřel nejvyšších staveb Česka
dnes v 13:25
355 metrů vysoké kolosy se zřítily k zemi. Takhle vypadal odstřel nejvyšších staveb Česka
Kdo je Katie Zacharia
včera v 17:30
Kdo je Katie Zacharia
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
včera v 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
Více