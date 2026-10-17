Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
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dnes 17. října 2026 v 16:00
Čas čtení 1:06

Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
Zdroj: ČTK/Taneček David

Druhé kolo senátních voleb je za námi. Podívej se, kdo usedne v horní komoře parlamentu.

Z volebních výsledků vyplývá drtivá porážka ANO. Hnutí Andreje Babiše totiž nezískalo ani jednoho senátora, přestože do druhého kola postoupilo jeho 13 kandidátů. Slaví hlavně STAN, zvítězilo totiž 10 z 14 kandidátů. ODS vyhrála v sedmi obvodech.

Zastoupení v Senátu ztratili Piráti. Jediná finalistka za tuto stranu Adéla Sucharda Šípová v Kladně neobhájila senátorský mandát v duelu s učitelem Petrem Patákem (ODS). Zvítězila pouze jedna žena, a to Zuzana Ceralová Petrofová (ODS) v Hradci Králové. 

Senátní volby se týkaly 27 obvodů. V prvním kole, které se konalo souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října, získalo nadpoloviční většinu hlasů hned pět kandidátů, kteří tak automaticky zamíří do Senátu. Ve druhém kole se rozhodovalo o vítězích a vítězkách ze zbylých 22 obvodů. Účast ve druhém kole podle ČSÚ mírně přesáhla 21 procent.

Vítězové, kteří si místo v Senátu zajistili v prvním kole

  • Strakonice – Tomáš Fiala (Naše Česko)
  • Děčín – Zbyněk Linhart (za STAN)
  • Trutnov – Jan Sobotka (za STAN)
  • Rychnov nad Kněžnou – Jan Grulich (TOP 09)
  • Vyškov – Jan Grolich (KDU-ČSL)

Vítězové a vítězky druhého kola senátních voleb

  • Cheb – Miroslav Plevný (STAN)
  • Louny – Ivo Trešl (STAN)
  • Plzeň-město – Karel Řehka (STAN)
  • Pelhřimov – Ladislav Med (ODS)
  • Příbram – Petr Štěpánek (STAN)
  • Praha 5 – Václav Láska (SEN 21)
  • Praha 9 – David Smoljak (STAN)
  • Praha 1 – Jiří Padevět (STAN)
  • Kladno – Petr Paták (ODS)
  • Česká Lípa – Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)
  • Kolín – Michael Kašpar (STAN)
  • Hradec Králové – Zuzana Ceralová Petrofová (ODS)
  • Žďár nad Sázavou – Josef Klement (KDU-ČSL)
  • Znojmo – Tomáš Třetina (TOP 09)
  • Brno-město – Zdeněk Papoušek (ODS)
  • Přerov – Jakub Navařík (ODS)
  • Litovel – Marek Ošťádal (24/7)
  • Frýdek-Místek – Petr Korč (NMFM)
  • Ostrava-město – Ondřej Šimetka (ODS)
  • Karviná – Petr Kazík (OK)
  • Zlín – Tomáš Goláň (ODS)
  • Uherské Hradiště – Josef Bazala (KDU-ČSL)

Chystáme podrobnosti.

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