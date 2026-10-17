Druhé kolo senátních voleb je za námi. Podívej se, kdo usedne v horní komoře parlamentu.
Z volebních výsledků vyplývá drtivá porážka ANO. Hnutí Andreje Babiše totiž nezískalo ani jednoho senátora, přestože do druhého kola postoupilo jeho 13 kandidátů. Slaví hlavně STAN, zvítězilo totiž 10 z 14 kandidátů. ODS vyhrála v sedmi obvodech.
Zastoupení v Senátu ztratili Piráti. Jediná finalistka za tuto stranu Adéla Sucharda Šípová v Kladně neobhájila senátorský mandát v duelu s učitelem Petrem Patákem (ODS). Zvítězila pouze jedna žena, a to Zuzana Ceralová Petrofová (ODS) v Hradci Králové.
Senátní volby se týkaly 27 obvodů. V prvním kole, které se konalo souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října, získalo nadpoloviční většinu hlasů hned pět kandidátů, kteří tak automaticky zamíří do Senátu. Ve druhém kole se rozhodovalo o vítězích a vítězkách ze zbylých 22 obvodů. Účast ve druhém kole podle ČSÚ mírně přesáhla 21 procent.
Vítězové, kteří si místo v Senátu zajistili v prvním kole
- Strakonice – Tomáš Fiala (Naše Česko)
- Děčín – Zbyněk Linhart (za STAN)
- Trutnov – Jan Sobotka (za STAN)
- Rychnov nad Kněžnou – Jan Grulich (TOP 09)
- Vyškov – Jan Grolich (KDU-ČSL)
Vítězové a vítězky druhého kola senátních voleb
- Cheb – Miroslav Plevný (STAN)
- Louny – Ivo Trešl (STAN)
- Plzeň-město – Karel Řehka (STAN)
- Pelhřimov – Ladislav Med (ODS)
- Příbram – Petr Štěpánek (STAN)
- Praha 5 – Václav Láska (SEN 21)
- Praha 9 – David Smoljak (STAN)
- Praha 1 – Jiří Padevět (STAN)
- Kladno – Petr Paták (ODS)
- Česká Lípa – Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)
- Kolín – Michael Kašpar (STAN)
- Hradec Králové – Zuzana Ceralová Petrofová (ODS)
- Žďár nad Sázavou – Josef Klement (KDU-ČSL)
- Znojmo – Tomáš Třetina (TOP 09)
- Brno-město – Zdeněk Papoušek (ODS)
- Přerov – Jakub Navařík (ODS)
- Litovel – Marek Ošťádal (24/7)
- Frýdek-Místek – Petr Korč (NMFM)
- Ostrava-město – Ondřej Šimetka (ODS)
- Karviná – Petr Kazík (OK)
- Zlín – Tomáš Goláň (ODS)
- Uherské Hradiště – Josef Bazala (KDU-ČSL)
Chystáme podrobnosti.