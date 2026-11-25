Seniorstvo a studentstvo by od července 2027 mělo platit méně za jízdné. Vládní koalice plánuje zvýšit slevy ze současných 50 na 75 procent. Rozpočet s tím ale nepočítá.
Premiér Andrej Babiš v úterý na Frekvenci 1 v pořadu Press klub oznámil, že se vláda dohodla na zvýšení slevy na jízdné pro seniorstvo a studenstvo. Z nynějších padesáti procent by se sleva měla od června 2027 zvýšit na sedmdesát pět procent. Vláda se na tom dohodla při jednáních o úpravě státního rozpočtu, který se změnou ale nepočítá. Zatímco vláda mluví o plnění programového prohlášení, opoziční ODS opatření označuje za rozdávání na dluh.
„Plníme další náš slib, a to je, že slevu na jízdné vracíme na 75 procent, jak jsme to měli za naší předchozí vlády, a teď to máme v programu. Ale to bude až od 1. července, protože přepravci se na to musí připravit,“ prohlásil premiér v pořadu stanice Frekvence 1.
Podle premiéra Andreje Babiše začne vyšší sleva platit od 1. července, nikoli od začátku roku, aby měli dopravci dostatek času se na změnu připravit. Přesné náklady, které toto opatření pro státní kasu přinese, však předseda vlády neupřesnil.
Kde vzít peníze? Koalice musí přesouvat v rozpočtu
Zavedení vyšších slev naráží na napjatý státní rozpočet. Už na konci září při schvalování rozpočtového návrhu ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) upozornil, že jeho kapitola s penězi na navýšení slev nepočítá a v resortu na to nejsou zdroje.
Vzhledem k tomu, že Sněmovna již v prvním čtení schválila základní parametry rozpočtu, a to včetně plánovaného deficitu 386 miliard korun (nárůst z letošních 310 miliard), není již možné měnit celkové příjmy a výdaje. Peníze na dražší kompenzace dopravcům tak koalice bude muset najít přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami během druhého čtení, které se uskuteční ve středu. Pro představu vloni stát při padesátiprocentní slevě vyplatil dopravcům na kompenzacích přes pět miliard korun.
Ministr Bednárik navíc již dříve avizoval, že před samotným zvýšením slev chce upravit kontrolní mechanismy. Stát totiž v současnosti proplácí slevy podle počtu prodaných jízdenek, aniž by se prokazovalo, zda byly skutečně využity, což podle ministra otevírá prostor pro zneužívání systému.
Ostrá reakce opozice
Záměr vlády okamžitě sklidil kritiku od bývalého ministra dopravy a současného předsedy opoziční ODS Martina Kupky, který krok označil za čistý populismus.
„Slevy jsem jako ministr snížil na 50 procent. Nebylo to populární, bylo to potřeba. Babiš teď miliardy rozdá zpátky, a to v době, kdy jeho vláda zadlužuje zemi rychleji, než člověk mrkne okem! Na slevy nemá peníze v rozpočtu, má je jen na dluh. Studentům tak dnes zlevní jízdenku a účet jim pošle za pár let i s úroky,“ uvedl Kupka na sociální síti X.
Další rozpočtové přesuny a historie slev
Slevy na jízdném ve výši 75 procent zavedla poprvé minulá vláda Andreje Babiše v září 2018. Kabinet Petra Fialy (ODS) je pak od dubna 2022 snížil na polovinu s odůvodněním, že jde o nehospodárné opatření.
Sport – Výdaje ze státního rozpočtu se zvýší o 1,5 miliardy korun (ministr pro sport Boris Šťastný za Motoristy zatím neupřesnil, odkud se peníze přesunou).
Zemědělství – Resort si polepší o dvě miliardy korun, a to na úkor rozpočtu ministerstva životního prostředí.