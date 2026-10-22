O víkendu budou ve Francii povoleny pouze protesty organizované odbory, říká Macron
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TASR
dnes 22. října 2026 v 16:30
Čas čtení 1:08

O víkendu budou ve Francii povoleny pouze protesty organizované odbory, říká Macron

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O víkendu budou ve Francii povoleny pouze protesty organizované odbory, říká Macron
Zdroj: TASR

Napjatá situace ve Francii pokračuje. Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že o víkendu budou povoleny pouze ty protesty, které organizují odbory.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek vyzval místní úřady, aby v sobotu zakázaly protesty, které nejsou organizovány odborovými svazy. Prohlásil to po setkání s premiérem Sébastienem Lecornem a vedením zpravodajských služeb. TASR o tom informuje s odvoláním na agentury AFP, AP a portál Politico.

V několika francouzských městech se během uplynulého víkendu konaly masové demonstrace. Doprovázely je i násilnosti, kdy je často zneužili maskovaní účastníci a rabovali také obchody. Došlo rovněž k četným střetům s policií. Macron připsal víkendové násilnosti „radikálním skupinám krajní levice, jejichž cílem je svrhnout republiku“ a zločincům, kteří přišli rabovat.

Francouzský prezident prohlásil, že strategií pro nejbližší dny bude zákaz protestů, o které požádali „jednotlivci nebo skupiny bez legitimní pravomoci“. „Pokud odbory podají žádost o uspořádání demonstrací, prefekti je posoudí v souladu se zákonem, avšak za účelem zajištění bezpečnosti v centrech měst, podnicích a veřejných budovách budou navrženy alternativní trasy,“ vysvětlil.

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Podle prezidenta je prioritou uklidnění situace. Oznámil také, že v pátek bude předsedat zasedání Rady obrany, kde se společně s klíčovými ministry rozhodne o dalších krocích.

Právo na protesty a pokojná shromáždění zaručuje francouzská ústava. Města jako Paříž, Lyon, Lille nebo Grenoble však zakázala demonstrace plánované na čtvrtek z obavy, že by mohly být zneužity k násilnostem. V Lyonu zakázali protesty i na sobotu, kdy hnutí Žluté vesty, odborové svazy a studentské organizace plánují další vlnu celostátních protestů.

Protesty jsou plánovány i na příští sobotu 5. listopadu a přibývají výzvy k generální stávce. Z protestů se tak může stát týdenní záležitost, stejně jako v letech 2018–2019. „Prezident je přesvědčen, že šest měsíců před prezidentskými volbami by se diskuse měla odehrávat spíše v televizních studiích, v novinách a v konečném důsledku prostřednictvím rozhodnutí u volebních uren,“ uvedla pro Politico osoba blízká Macronovi.

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