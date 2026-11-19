K útoku se Ukrajina přihlásila. Svět podle generálního štábu tak získal nový nejdelší most světa.
Ukrajinské síly v noci na čtvrtek znovu udeřily na Krymský most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s anektovaným poloostrovem. Informaci potvrdil na sociální síti Telegram Ruskem dosazený správce Krymu Sergej Aksjonov. „Po novém útoku na Krymský most byla dočasně přerušena doprava. Všechny příslušné složky jsou na místě. Probíhá vyhodnocování způsobených škod,“ napsal dle agentury TASR Aksjonov.
K úderu se následně na Telegramu přihlásil i ukrajinský generální štáb, který celou událost komentoval s nadsázkou. „Ozbrojené síly Ukrajiny blahopřejí mostu Vasca da Gamy v Lisabonu k získání titulu nejdelšího mostu v Evropě!“ uvedlo ukrajinské velení. Portugalská stavba z roku 1998 měří 17,2 kilometru a své evropské prvenství ztratila v roce 2018, kdy ji překonal právě přibližně devatenáctikilometrový Krymský most.
Čtvrteční akce byla již třetím útokem na tuto klíčovou zásobovací tepnu od začátku týdne. Předchozí údery přišly v noci na pondělí a v noci na úterý. Při úterním zásahu se podle zveřejněných záběrů zřítila do moře oblouková konstrukce a několik mostních polí, přičemž deník The Guardian uvedl, že byl zničen úsek silnice o délce 227 metrů.
Poškozena byla i železniční část, ta však podle všeho zůstala provozuschopná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již v úterý dle agentury TASR označil operaci za „bezprecedentní“ výsledek několikatýdenní přípravy a odvetu za ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu, včetně mostů v Kyjevě.
Nejnovější útok se odehrál pouhých několik hodin před čtvrtečním setkáním ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským lídrem Si Ťin-pchingem v Číně, kde mají státníci řešit mimo jiné téměř pět let trvající válku na Ukrajině. Zatímco Trump opětovně vyzývá k ukončení bojů a Moskva neustupuje ze svých územních požadavků, Kyjev se údery na ruskou infrastrukturu snaží posílit svou vyjednávací pozici.
Pro Rusko má přitom stavba symbolizující anexi Krymu z roku 2014 zásadní význam. Podle zdroje z ukrajinské armády měl čtvrteční zásah ruského prezidenta před jednáním zesměšnit. „Most je symbolem Putinovy vlády. Jeho zničení posílá zbylým dvěma velkým lídrům poselství, že Putin není tak silný, jak předstírá,“ uvedl nejmenovaný zdroj pro Novinky.