Trumpa rozzuřil plán EU s Kanadou: Hrozí obrovskými cly i úplným zastavením obchodu
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TASR/refresher.sk
17. září 2026 v 9:35
Čas čtení 1:06

Trumpa rozzuřil plán EU s Kanadou: Hrozí obrovskými cly i úplným zastavením obchodu

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Trumpa rozzuřil plán EU s Kanadou: Hrozí obrovskými cly i úplným zastavením obchodu
Zdroj: FOTO TASR/AP

Záměr, který ve Štrasburku oznámila šéfka EK Ursula von der Leyen za přítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho, označil Trump za směšný.

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil omezením obchodních vztahů s Evropskou unií, pokud EU prosadí návrh, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem eurobloku. O tomto záměru ve svém středečním projevu o stavu Unie informovala předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen, píše TASR podle zprávy agentury AFP.

„Myslím si, že je to k smíchu,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, kteří se ho ptali na plán představený von der Leyen. „Pokud to udělají a budu to považovat byť jen trochu za nepřátelský krok, zavedu velmi vysoká cla nebo zastavím obchodování s Evropou,“ uvedl.

Poznamenal, že pokud je tento avizovaný krok EU dobře míněný, je to v pořádku, ale pokud jsou za tím špatné úmysly, USA uvalí na Evropu „velmi vysoká cla, což je jednou z možností“.

Trump zároveň označil Kanadu za „hrozného obchodního partnera“. Obchodní politika amerického prezidenta a jeho opakovaná vyjádření o tom, že Kanada by se měla stát 51. státem USA, vyvolaly v sousední zemi velkou nevoli. Kanaďané výrazně omezili cestování do USA a začali bojkotovat americké zboží.

Orientace na Evropu

Kanada se snaží snížit svou závislost na USA, kam směřuje přibližně 70 procent jejího vývozu, a premiér Mark Carney vyzval k vytvoření „jedinečného spojenectví“ s EU. Ottawa se snaží diverzifikovat své obchodní a politické vztahy a EU vnímá jako významného partnera v oblasti obchodu, energetiky, bezpečnosti či strategických surovin. Obě strany zároveň jednají o užší spolupráci v oblasti vzdělávání, digitální infrastruktury a bezpečnosti v Arktidě.

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Předsedkyně EK Ursula von der Leyen ve středu v projevu o stavu Unie před poslanci Evropského parlamentu a kanadským premiérem Carneym ve Štrasburku oznámila, že chce otevřít dveře Kanadě ke získání statusu prvního přidruženého člena Unie.

Prezident USA Donald Trump. Ursula von der Leyenová Ukrajina Rusko Vojna na Ukrajine Mark Carney
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Zdroj: refresher.sk
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