Záměr, který ve Štrasburku oznámila šéfka EK Ursula von der Leyen za přítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho, označil Trump za směšný.
Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil omezením obchodních vztahů s Evropskou unií, pokud EU prosadí návrh, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem eurobloku. O tomto záměru ve svém středečním projevu o stavu Unie informovala předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen, píše TASR podle zprávy agentury AFP.
„Myslím si, že je to k smíchu,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, kteří se ho ptali na plán představený von der Leyen. „Pokud to udělají a budu to považovat byť jen trochu za nepřátelský krok, zavedu velmi vysoká cla nebo zastavím obchodování s Evropou,“ uvedl.
Poznamenal, že pokud je tento avizovaný krok EU dobře míněný, je to v pořádku, ale pokud jsou za tím špatné úmysly, USA uvalí na Evropu „velmi vysoká cla, což je jednou z možností“.
Trump zároveň označil Kanadu za „hrozného obchodního partnera“. Obchodní politika amerického prezidenta a jeho opakovaná vyjádření o tom, že Kanada by se měla stát 51. státem USA, vyvolaly v sousední zemi velkou nevoli. Kanaďané výrazně omezili cestování do USA a začali bojkotovat americké zboží.
Orientace na Evropu
Kanada se snaží snížit svou závislost na USA, kam směřuje přibližně 70 procent jejího vývozu, a premiér Mark Carney vyzval k vytvoření „jedinečného spojenectví“ s EU. Ottawa se snaží diverzifikovat své obchodní a politické vztahy a EU vnímá jako významného partnera v oblasti obchodu, energetiky, bezpečnosti či strategických surovin. Obě strany zároveň jednají o užší spolupráci v oblasti vzdělávání, digitální infrastruktury a bezpečnosti v Arktidě.
Předsedkyně EK Ursula von der Leyen ve středu v projevu o stavu Unie před poslanci Evropského parlamentu a kanadským premiérem Carneym ve Štrasburku oznámila, že chce otevřít dveře Kanadě ke získání statusu prvního přidruženého člena Unie.