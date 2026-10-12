Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci
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dnes 12. října 2026 v 9:19
Čas čtení 0:43

Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Tereza Kopecká
Tereza Kopecká
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Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci
Zdroj: Rohlík.cz / propagační materiál

O víkendu čelil online supermarket Rohlík útoku hackerů, kteří napadli nástroj zákaznické podpory. Došlo tedy k odcizení jmen, e-mailových adres a v některých případech i telefonních čísel a přepisů komunikací.

O napadení Rohlíku informovala firma podle Forbes v neděli dopoledne. Hackeři měli napadnout nástroj zákaznické podpory tohoto online supermarketu, přičemž firmě odcizili zákaznické údaje, jako jsou jména a e-mailové adresy. V některých případech došlo i na telefonní čísla a přepisy komunikací mezi zákaznictvem a zákaznickou podporou.

Společnost informovala i o tom, že chybu opravila a incident nahlásila příslušným úřadům, které se jím budou zabývat. Zároveň uvedli, že se Rohlíku povedlo dopady útoku omezit a zabránit rozsáhlejšímu úniku dat. Provoz eshopu pokračuje bez omezení, jelikož kyberútočníci nezasáhli systémy pro přihlašování ani zpracování plateb.

Společnost Rohlík případ nahlásila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rohlík.cz
Zdroj: Rohlík.cz / propagační materiál

Jak zjistíš, jestli útočníci ukradli i tvé údaje?

Zákazníky, jejichž údaje mohly být ohroženy, společnost informuje prostřednictvím e-mailu. Ty, kteří v komunikaci se zákaznickou podporou sami uvedli údaje o platební kartě nebo své heslo, kontaktovali individuálně napřímo.

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Společnost Rohlík upozorňuje, že od zákazníků nikdy nevyžaduje sdělení hesla ani údajů z platební karty. Odkazy k platbě či instrukce pro bankovní převod posílá výhradně v případě, že se na tom se zákazníkem předem domluví.

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Zdroj: forbes.cz, idnes.cz
Náhledový obrázek: Rohlík.cz / propagační materiál
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