Do celostátního průzkumu organizace HealthCare Institute o nemocnicích s nejlepší péčí za uplynulý rok bylo osloveno 148 nemocnic s akutními lůžky z celého Česka.
Hodnocení se zaměřovalo na finanční zdraví nemocnic, bezpečnost a spokojenost pacientů a pacientek i zaměstnanců a zaměstnankyň. Do průzkumu, který probíhal od 1. února do 31. července 2026, se zapojilo téměř 78 tisíc respondentů a respondentek. Své zkušenosti sdílelo 40 457 ambulantních pacientů, 30 461 hospitalizovaných pacientů a 6 886 zaměstnanců zdravotnických zařízení. Výsledky zveřejnila organizace HealthCare Institute.
S čekáním u lékaře jsou spokojeny tři čtvrtiny lidí
Zpráva upozorňuje na vysokou spokojenost s organizací péče i nemocničním zázemím. Nejlepší možnou známku 1 (maximálně spokojen*a) udělilo čekací době před vstupem do ambulance 76 procent dotázaných a dalších 17 procent zvolilo dvojku. Podobně příznivě dopadlo i nemocniční stravování, které jedničkou ocenilo 67 procent hospitalizovaných pacientů a pacientek.
Z výzkumu ale vyplynulo mnohem více zajímavých údajů. Organizace HealthCare Institute nemocnice seřadila do celé řady žebříčků, rozdělila je podle hodnocení pacientstva, zaměstnanců i podle kritérií, jako jsou finanční stabilita, online komunikace nebo kybernetická bezpečnost. Vybrali jsme ty nejzásadnější výsledky.
1. Doba čekání před ambulancí
Ze všech 40 457 ambulantních pacientů a pacientek v republice, kteří se do průzkumu zapojili, dalo 76 % čekací době před ordinací jedničku (tedy byli maximálně spokojeni).
2. Kvalita podávané stravy
Ze všech 30 461 hospitalizovaných pacientů po celém Česku dalo nemocničnímu jídlu jedničku 67 % lidí a dvojku dalších 19 %. Dohromady je tak se stravou v českých nemocnicích spokojeno (jednička nebo dvojka) 86 % pacientů.
3. Co rozhoduje při výběru nemocnice
Při volbě zařízení pro hospitalizaci dává nejvíce lidí na doporučení lékaře (26 procent), blízkost bydliště (21 procent) a vlastní zkušenost (21 procent). Média naopak při rozhodování hrají jen okrajovou roli (1 procento).
4. Administrativní zátěž a přesčasy zdravotníků
Množství administrativy ohodnotilo známkou 1 jen 19 procent zaměstnanců a zaměstnankyň, zatímco s množstvím přesčasové práce bylo maximálně spokojeno 32 procent dotázaných.