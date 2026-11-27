V afghánské provincii Balch nařídili představitelé Tálibánu podle zahraničních médií přestat používat skutečná jména žen v úředních dokumentech. Místo nich mají používat označení „Bibi“, které znamená babička či starší žena.
Omezení práv žen v Afghánistánu dostává další rozměr. Podle společné investigace afghánského média Zan Times a britského deníku The Guardian dostaly nemocnice, soukromé ordinace a kliniky v provincii Balch pokyn, aby místo skutečných jmen pacientek používaly označení „Bibi“. Nařízení se má vztahovat i na lékařské předpisy.
Další svědectví afghánských žen, zdravotnického personálu a aktivistek tento týden zveřejnil španělský deník El País. Podle nich mají skutečná jména žen přestat používat také další lidé pracující ve veřejných institucích.
„Prvním krokem k dehumanizaci člověka je zbavit ho jeho jména,“ řekla deníku afghánská aktivistka Lalah Osmany.
V afghánské společnosti se veřejné vyslovování ženských jmen tradičně považovalo za urážku cti mužských členů rodiny. Jména žen proto často chyběla i na jejich vlastních svatebních oznámeních nebo náhrobcích.
Osmany v roce 2017 spustila kampaň #WhereIsMyName (Kde je moje jméno?), díky které afghánská vláda v roce 2020 umožnila uvádět jména matek v rodných listech jejich dětí.
Nařízení může ohrozit i zdraví žen
Vedle zásahu do vlastní identity upozorňuje Osmany také na riziko zdravotnických chyb. Pokud zdravotnická zařízení evidují desítky pacientek pod stejným označením, může snadno dojít k jejich záměně.
Přístup žen ke zdravotní péči navíc komplikují další omezení. Tálibán omezuje možnosti mužských lékařů ošetřovat pacientky, zároveň ale ženám znemožňuje vzdělávat se v řadě zdravotnických oborů.
Od návratu k moci v srpnu 2021 vydal Tálibán podle organizace UN Women více než sto nařízení, která zasahují do práv a svobod žen a dívek. Omezují jejich přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči i veřejnému životu.
Aktivistky se nyní obávají, že by se zákaz používání ženských jmen mohl rozšířit i do dalších částí Afghánistánu. Podle jedné z nich lidé v provincii Balch nařízení zatím nedodržují. Rozsah jeho vymáhání tak zůstává nejasný.