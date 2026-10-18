Na letišti v německém Lipsku došlo k dalšímu incidentu, již několikátému za poslední měsíce.
V sobotu 17. října krátce před 23. hodinou policie přijala oznámení o poškození plotu kolem letiště Lipsko/Halle ve východním Německu, a to v blízkosti zaparkovaných ruských nákladních letadel Antonov. Popsala to jako „bezpečnostní incident, který vedl k uzavření severní dráhy a pozastavení letového provozu na severní straně,“ informuje TASR podle agentury DPA.
Část letiště pozastavila provoz
Podle policejního mluvčího Uweho Schuharta zřejmě auto prorazilo oplocení a vniklo do areálu. Poškodilo plot podél veřejně přístupné cesty. Ovšem ani auto, ani nikdo podezřelý nebyl v prostoru letiště objeven. Policie pokračuje ve vyšetřování a prověřuje stopy.
Tři ruská nákladní letadla typu Antonov jsou na lipském letišti dlouhodobě uzemněna kvůli sankcím, které Evropská unie uvalila na Rusko v roce 2022 kvůli válce s Ukrajinou, a proto nemohou být přemístěna.
Německo v září obvinilo Rusko z hybridního útoku poté, co právě na letišti v Lipsku v srpnu nalezlo dron s trhavinou. Další údajně ruský dron se měl srazit s nákladním letadlem poblíž a třetí dron byl nalezen nedaleko letiště o několik dní později.