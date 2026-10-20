Příjmy z dobrovolné prostituce podle Ústavního soudu podléhají zdanění
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Tereza Kopecká
dnes 20. října 2026 v 10:53
Čas čtení 1:40

Příjmy z dobrovolné prostituce podle Ústavního soudu podléhají zdanění

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Příjmy z dobrovolné prostituce podle Ústavního soudu podléhají zdanění
Zdroj: Wikimdia Commons / volně k užití

Ústavní soud odmítl stížnost ženy, které úřady zpětně vyměřily daň za roky 2013 a 2014, která přesahovala výši 900 tisíc korun. Potvrdil tak, že příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění.

Příjmy z dobrovolně vykonávané prostituce podléhají zdanění stejně jako jiné formy samostatně výdělečné činnosti. Ústavní soud ve dvou usneseních potvrdil průlomový právní názor Nejvyššího správního soudu. Podle soudce zpravodaje Jiřího Přibáně zdanění není morální schválení dané činnosti, píše ČT.

Soudy, které se několik let zabývaly kauzou ženy, jíž byla zpětně vyměřena daň za roky 2013 a 2014 přesahující 900 tisíc korun, nyní definitivně končí. Jednu ústavní stížnost žena podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a druhá směřovala proti následnému rozsudku NSS ze srpna 2022.

„Daňové právo je založeno na principu ekonomické podstaty. Zdaňuje se reálný ekonomický výnos a přírůstek na majetku, nikoliv právní či morální čistota titulu, na jehož základě byl získán. Zdanění není morální schválení ani státní akreditace dané činnosti,“ stojí v prvním z usnesení ÚS, které jako soudce zpravodaj připravil Přibáň.

Žena ve své stížnosti uvedla, že zdaňováním prostituce se stát stává kuplířem, a to v právním státu, kde platí, že dobrovolné poskytování sexuálních služeb za úplatu sice není trestným činem, ale kuplířství trestné je. Ústavní soud však své rozhodnutí vysvětluje tím, že stát zdaněním nesleduje záměr obohacovat se na cizí práci, ale pouze spravedlivé rozdělení daňového břemene a regulace trhu.

„ÚS se navíc domnívá, že situace, kdy jsou příjmy z dobrovolného podnikání v sex byznysu považovány za legitimní, a tudíž podrobeny zdanění, z dlouhodobého hlediska jedině posiluje společenské postavení těchto osob,“ rozhodl soud.

Druhé usnesení se zabývalo hlavně problematikou legitimního očekávání. Žena totiž poukazovala na opakovaná vyjádření politiků, podle nichž prostituce nepodléhá zdanění. Zdůrazňovala i skutečnost, že úřady podobné příjmy doposud skutečně nedanily, respektive to nebyly schopny doložit. Podle ÚS však žena nepřinesla žádný důkaz, ze kterého by plynulo podobné legitimní očekávání.

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„NSS v napadeném rozsudku také vysvětlil, že není významné, že je nějaká věc správním orgánem řešena poprvé (což navíc v nynějším řízení zůstává v rovině spekulace), neboť takové východisko by vedlo k absurdnímu závěru, že pokaždé, když správní orgán řeší nějakou problematiku poprvé, jedná protiústavně,“ napsala v prohlášení o usnesení soudkyně zpravodajky Veroniky Křesťanové.

Ženě byla daň vyměřena, jelikož si daňové úřady všimly toho, že žena pravidelně směňovala vyšší částky v eurech za koruny a ukládala peníze na bankovní účty, aniž podávala daňová přiznání. Žena ale úřadům nezatajovala, že se jedná o příjmy z prostituce, které podle ní zdanění nepodléhají.

Rozsudek Nejvyššího soudu, který mnozí označují za průlomový, padl v roce 2025. Soud tehdy dospěl k závěru, že příjmy z dobrovolné prostituce podléhají dani z příjmu a že jejich zdanění nebrání ani mezinárodní úmluvy proti obchodu s lidmi a využívání prostituce, ani trestní postižitelnost kuplířství.

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Zdroj: ceskatelevize.cz, usoud.cz, nssoud.cz
Náhledový obrázek: Wikimdia Commons / volně k užití
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