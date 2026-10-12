Dronové útoky vyřadily z provozu ruská data centra, v důsledku čehož poklesla aktivita ruských botů na internetu.
Útok dronů poškodil datové centrum ruské technologické společnosti Yandex ve Vladimírské oblasti, oznámila v neděli tato společnost. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AFP.
„V důsledku útoku bezpilotních letadel došlo k poškození datového centra Yandex ve Vladimíru,“ uvedla společnost na platformě Telegram. Při útoku nebyl nikdo zraněn a na místě zasahují záchranné složky. Společnost podle svých slov zvažuje možnosti obnovení provozu, který je zcela pozastaven.
Společnost doporučila uživatelům aktivovat plány obnovy po havárii, protože platforma fungovala v nouzovém režimu. „Zbývající konfigurace zdrojů je považována za nestabilní,“ tvrdí společnost a upozornila, že může být narušena i komunikace s technickou podporou, dokud týmy vyhodnocují rozsah škod.
Společnost Yandex, kterou často nazývají „ruským Googlem“, provozuje nejpoužívanější vyhledávač v zemi, stejně jako aplikace pro objednávání jídla a taxi, které využívají desítky milionů lidí.
V pátek poškodily ukrajinské drony datové centrum této společnosti v Kalugské oblasti, čímž způsobily narušení některých služeb.
O den dříve způsobil útok požár v zařízení společnosti Yandex v Riazanské oblasti. Požár vyvolal rozsáhlé výpadky, které ovlivnily dopravu a platformy elektronického obchodu.
Agentura AFP konstatuje, že tyto tři útoky v průběhu týdne mohou naznačovat začátek odvetné kampaně Ukrajiny.
Svět si dává pauzu od ruských botů
Provoz ruských botů v posledních několika dnech dramaticky poklesl poté, co Ukrajina vyřadila z provozu zmíněná datová centra společnosti Yandex. Společnost Cloudflare uvádí, že botový provoz ze sítě Yandex klesl na pouhých 0,4 procenta maximálního počtu HTTP požadavků zaznamenaných v posledních dvou týdnech. Původně klesl už 8. října na přibližně 57 procent, k čemuž došlo poté, co Ukrajina zasáhla datové centrum společnosti Yandex v Sasově.
Tyto útoky jsou zřejmě ukrajinskou reakcí na moskevské údery na její vlastní datová centra, z nichž některé vedly k výpadku z oblíbených pirátských webových stránek.
Co to znamená pro ruské uživatele a uživatelky
Yandex je ruský ekvivalent Googlu a podle zpráv o stavu jeho služby Yandex Cloud je v současné době mimo provoz nejméně 84 služeb. NetBlocks, globální společnost zabývající se monitorováním internetu, uvedla, že síťový provoz Yandexu klesl na pouhých 30 % u služby Yandex Cloud a na 63 procent u společnosti Yandex LLC, což s největší pravděpodobností vede ke zpomalení internetových služeb nebo k jejich úplnému výpadku pro běžného ruského uživatele.
Bohužel by běžní obyvatelé a obyvatelky nemohli jako záložní řešení využít vysokorychlostní satelitní internet, protože služba Starlink v Rusku nefunguje, zatímco u konkurenční konstelace Rassvet se značná část stávajících satelitů po vypuštění vrátila zpět na zemský povrch.