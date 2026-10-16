V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
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dnes 16. října 2026 v 11:51
Čas čtení 1:14

V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Povolební vyjednávání vyvolává odpor i v Brně. Občanská iniciativa nechce, aby se ODS vrátila do vedení města, a sepsala petici. Na příští týden svolává také demonstraci před magistrátem.

Kampaň Jakuba Hrušky v Brně
Kampaň Jakuba Hrušky v Brně Zdroj: Facebook/Jakub Hruška

Po Praze, kde vznikla petice proti spolupráci STAN a SPOLU, se proti plánované koalici ozývají také lidé v Brně. Občanská iniciativa Brno bez korupce spustila petici, ve které vyzývá vítěze komunálních voleb Jakuba Hrušku (KDU-ČSL), aby do nového vedení města nepřibíral ODS. Ve středu 21. října od 18 hodin navíc plánuje demonstraci na Dominikánském náměstí před magistrátem.

Komunální volby v Brně vyhrála koalice lidovců a STAN se ziskem 27,38 procenta hlasů a 18 mandátů. Druhá skončila ODS s TOP 09 a nezávislými. Hruška chce sestavit širokou koalici, do které přizval také Piráty, Zelené a hnutí Za Lužánky. Jediným uskupením mimo plánovanou koalici má být ANO. Informoval o tom iROZHLAS.

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„Výsledek komunálních voleb přitom umožňuje sestavit vedení Brna bez ANO i bez ODS. O to větším zklamáním pro nás je, že vítězné uskupení Lidovci a STAN podle dosavadního vývoje tuto možnost nevyužívá a jedná o koalici s ODS,“ uvedli organizátoři iniciativy v tiskové zprávě.

Organizátorům vadí korupční kauzy i působení bývalé primátorky

Iniciativa kritizuje hlavně kauzy spojené s brněnskou ODS, která město vedla posledních osm let. Připomíná například manipulace s městskými nemovitostmi v Brně-střed. V jedné z kauz u soudu zaznělo svědectví, že tehdejší primátorka Markéta Vaňková (ODS) dostala úplatek 1,2 milionu korun. Vaňková to odmítla a v případu nebyla obviněna.

Organizátorům vadí také kontroverzní rozhodnutí vedení města, třeba kolem investice do spalovny nebo plánované lanovky z Pisárek k univerzitnímu kampusu, jejíž povolení zrušil soud.

„Proč by měla být ODS po všech zmíněných kauzách znovu součástí vedení města, pokud volební výsledek umožňuje vytvořit koalici bez ní? Na tuto otázku chceme od vítězů voleb slyšet jasnou a konkrétní odpověď,“ uvádějí organizátoři.

Petice, kterou iniciativa spustila ve čtvrtek 15. října, má k pátečnímu dopoledni přes 250 podpisů.

„Nechceme přihlížet tomu, jak se důvěra voličů promění v návrat ke starým politickým poměrům. Proto se sejdeme před magistrátem a budeme požadovat jasnou odpověď,“ dodávají organizátoři.

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Náhledový obrázek: Facebook/Jakub Hruška
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