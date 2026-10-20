Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce mládežnických organizací a politických hnutí
🏠 „Vnímám, že nejpalčivějším tématem pro mladou generaci je nedostupnost bydlení,“ uvedl prezident Petr Pavel na setkání se zástupci mládežnických organizací, politických stran a hnutí na Pražském hradě. „Jsem rád, že jste přijali pozvání na už třetí setkání. Na prvním jsme se sešli před volbami, kdy vás zajímala řada témat aktuální pro volby. Druhé setkání se konalo v Lánech, kde jste měli možnost interakce mezi sebou mimo parlamentní lavice a už méne prostoru pro diskuzi o palčivých tématech. Jsem rád, že můžeme nedostatek napravit a věnovat víc času debatě o tématech, která pálí mladou generaci," dodal prezident před debatou s mladými lidmi.