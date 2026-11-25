Poslanci projednávají státní rozpočet ve druhém čtení a chystají se přesouvat desítky miliard korun. Zatímco koalice chce posílit zemědělství, sport či kulturu, opozice navrhuje masivní úspory i peníze na bydlení.
Poslanecká sněmovna má na programu druhé čtení návrhu státního rozpočtu, ve kterém zákonodárci přednášejí své návrhy na přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami. Jak uvádí server Aktuálně.cz s odvoláním na ČTK, koalice hned v úvodu schůze prosadila možnost jednat opět i v nočních hodinách. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá tento krok zdůvodnila pomalým tempem úterního jednání, kdy dolní komora stihla projednat pouze jediný zákon.
Základní parametry rozpočtu, tedy celkové příjmy, výdaje a plánovaný schodek ve výši 386 miliard korun, už poslanci v této fázi měnit nemohou. Podle webu ČT24 se však v rámci druhého čtení sešly návrhy na přesuny v celkovém objemu zhruba 200 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se již dohodla, že přesune dvě miliardy korun z Ministerstva životního prostředí ve prospěch zemědělství. Výrazně si má polepšit také sport a o desítky milionů navíc dostane kultura.
Druhý nejvyšší schodek v historii Česka, opozice radí šetřit na provozu státu
Opoziční strany podaly několik desítek vlastních pozměňovacích návrhů, koalice ale už předem avizovala, že je při závěrečném schvalování nepodpoří. Jak informují Novinky.cz, nejrozsáhlejší změny předložila TOP 09 v čele s Janem Jakobem, která chce ušetřit 96 miliard korun na provozu státu, mzdách či dotacích na obnovitelné zdroje a převést je do vládní rezervy, čímž by se mohl snížit výsledný schodek. Piráti a lidovci zase navrhují posílit o miliardy korun dostupné bydlení, vysoké školy či sociální služby a hnutí STAN žádá více peněz pro vědu a rekvalifikace.
Ještě před samotnou debatou o rozpočtu zařadila koalice na program třetí čtení novely zákona o rostlinolékařské péči. Jejím prostřednictvím chce vláda zvýšit poplatky za odběr podzemní vody ze současných dvou až tří korun na sedm korun za metr krychlový a zároveň odebrat krajům jejich dosavadní podíl na těchto příjmech. Sněmovna má rovněž schvalovat novelu vycházející z evropské směrnice, která zavádí povinné kvóty pro vyváženější zastoupení žen a mužů ve vedení velkých firem obchodovaných na burze.
Jak chce vláda peníze přesouvat?
Zemědělství – získá navíc 2 miliardy korun na úkor Ministerstva životního prostředí (podle šéfa klubu SPD Radima Fialy půjdou peníze z Modernizačního fondu). Hnutí SPD pak samostatně žádá ještě 1,5 miliardy korun na spolufinancování evropských zemědělských programů. Dále rozpočtový výbor doporučil přesunout 452 milionů korun ze společné zemědělské politiky na vodní hospodářství a boj se suchem.
Sport – ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) avizoval rekordní navýšení pro Národní sportovní agenturu (která má v základním návrhu 8,4 miliardy korun), přesnou částku ale koalice představuje až při samotném jednání.
Kultura – polepšit si má o desítky milionů korun, které mají směřovat především na podporu regionálních divadel a živého umění.