Izrael uzavřel Západní břeh Jordánu, armáda zahájila operace
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TASR
dnes 23. října 2026 v 12:20
Čas čtení 1:32

Izrael uzavřel Západní břeh Jordánu, armáda zahájila operace

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Izrael uzavřel Západní břeh Jordánu, armáda zahájila operace
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Benjamin Netanjahu oznámil, že se Izrael chystá uzavřít Západní břeh Jordánu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek prohlásil, že židovský stát připravuje „úplné uzavření“ Západního břehu Jordánu v reakci na útok nedaleko města Hebron. Podle Netanjahua Izrael zabránil „velkému útoku“ na tomto okupovaném území. Armáda mezitím oznámila, že její jednotky zahájily protiteroristické operace a prohledávají obydlí podezřelých. TASR o tom informuje na základě zpráv agentury AFP a izraelských médií.

„Vzdávám hold odvaze našich vojáků, kteří jednali rozhodně a zabránili velkému útoku, a přeji zraněným brzké uzdravení,“ uvedl Netanjahu. Podle svých slov nařídil armádě, aby „uzavřela město Hebron a připravila se na úplné uzavření celého Západního břehu Jordánu s platností od dnešního dne (od pátku, pozn. TASR)“.

Skupiny na platformě Telegram, které zveřejňují informace z otevřených zdrojů, informovaly, že mnoho kontrolních stanovišť v oblasti je již uzavřeno.

Premiér tvrdí, že se jedná o reakci na střelbu u města Hebronu, při které bylo zraněno pět lidí. Izraelští vojáci zastřelili dva palestinské útočníky. Podle izraelských bezpečnostních složek šlo o 27leté příbuzné z Hebronu. Netanjahu bezprostředně po zprávách o tomto útoku nařídil své straně Likud zrušit všechny politické akce naplánované na páteční ráno.

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Ke střelbě došlo několik dní před parlamentními volbami v Izraeli, kde se proti Netanjahuovi jako jeho hlavní soupeř postaví bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eizenkot. „Stejně jako všichni Izraelci se modlím za úplné a rychlé uzdravení zraněných,“ uvedl.

Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir v reakci na útok vyzval k zrušení Palestinské samosprávy, která sídlí v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu, informuje zpravodajský portál The Times of Israel (TOI).

„Musíme jednat, dokud není příliš pozdě. Palestinská samospráva musí být zrušena a demilitarizována a její teroristická infrastruktura zcela zničena,“ uvedl Ben Gvir.

TOI poznamenal, že v současné době neexistují žádné náznaky, že by se na tomto incidentu podílela Palestinská samospráva.

Izraelská armáda uvedla, že vojáci a pohraniční policie zahájili „ofenzivní protiteroristické operace v oblasti Hebronu, která byla uzavřena, stejně jako v dalších oblastech“. Podle ní příslušníci armády v současné době zasahují v obydlích „teroristů a dalších podezřelých“.

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Palestinské militantní hnutí Hamás označilo útok za „mimořádnou hrdinskou operaci“ a vyjádřilo soustrast nad smrtí dvou útočníků. K útoku se však nepřihlásilo, informuje agentura AFP. Militanti tvrdí, že jde o „přirozenou a legitimní reakci na pokračující zločiny a brutální útoky proti našemu lidu“.

Netanjahu prohlásil, že Izrael bude „pronásledovat teroristy z Hamásu“, kteří se podle něj nemají kde schovat.

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