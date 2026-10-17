Francie očekává, že do ulic měst v sobotu 17. října vyrazí stovky tisíc lidí na protest proti rostoucím cenám a zhoršujícímu se stavu veřejných služeb, včetně školství. Již od rána francouzská policie zadržela jen v Paříži přes sto lidí.
Jedním z klíčových uskupení, které sobotní protestní akce organizuje, je hnutí žlutých vest, informuje BBC. Ve Francii je známé kvůli demonstracím proti růstu životních nákladů již od listopadu 2018. Hnutí aktuálně navazuje na studentské protesty, po celé zemi se konají již několik týdnů. Požadují vyšší investice do škol a kritizují nedostatek učitelů*učitelek i dalšího personálu, přeplněné třídy a zchátralé budovy.
„Jde o prolnutí různých požadavků a společenských vrstev,“ cituje BBC slova jednoho středoškoláka pro agenturu Reuters. Hnutí vyzývá k podpoře protestů také pracovníky a pracovnice zemědělství, dělnictvo, učitelstvo, účastnictvo klimatických pochodů i důchodce a důchodkyně.
Protesty ochromily celou zemi
Paříž, Marseille i další velká francouzská města od rána připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Uzavírají silnice i některé stanice metra, policisté a policistky v těžkých výstrojích se štíty obklopují demonstrující, například na pařížském náměstí Place de la République, které je pravidelně centrem podobných protestních akcí. V Paříži se očekává účast kolem 40 tisíc lidí, v celé Francii pak až 200 tisíc protestujících.
„Neustupujeme před výtržníky a těmi, kteří přicházejí útočit na bezpečnostní složky,“ uvedla pařížská policie. Ta právě na náměstí Place de la République musela použít slzný plyn a obušky a od rána zejména kvůli „držení zbraní nebo zakázaných ochranných pomůcek“ zadržela v hlavním městě již přes sto lidí. Po celé Francii pak v rukách policie podle ministerstva vnitra skončilo zatím 166 osob. Slzný plyn pro rozehnání davu použila policie například i v Lyonu či Štrasburku, píše CNN.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu již dříve v týdnu prohlásil, že protesty už nepřipomínají studentské hnutí, ale „hnutí městského násilí,“ cituje jeho slova BBC. Podle organizátorů jsou ale akce potřebné k dosažení požadovaných kroků. Sobotní shromáždění mají být dosud nejrozsáhlejší, má se uskutečnit zhruba 60 pochodů a 250 dalších plánovaných akcí, jako blokády silnic, škol i dalších budov po celé zemi.