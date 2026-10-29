Netanjahuova strana tvrdí, že jí Arabové ukradli volby. Policie pro to nemá důkazy

Izraelské volby nemají jasného vítěze a premiér Benjamin Netanjahu čelí hrozbě ztráty moci. Jeho strana obvinila arabské politické strany z volebních podvodů. Policie ale tvrdí, že pro taková obvinění nemá důkazy.
Izraelská policie ve čtvrtek 29. října odmítla tvrzení vládní strany Likud, podle které arabské politické strany zmanipulovaly úterní parlamentní volby. Podle deníku The Times of Israel policie nezaznamenala žádné mimořádné množství podezřelých incidentů a pro obvinění z rozsáhlých podvodů nemá důkazy.
Likud, který vede premiér Benjamin Netanjahu, přitom ve středu prohlásil, že arabské strany volby „ukradly“. Obvinil je z kupování hlasů, zastrašování volebních komisařů, falšování výsledků nebo využívání zakázaného softwaru.
Strana tvrdí, že bezpečnostním složkám předala stovky svědectví a dalších podkladů. Policie ale uvedla, že nemá důkazy, které by potvrzovaly rozsáhlé zmanipulování voleb. Některá jednotlivá podezření z volebních podvodů přesto vyšetřuje.
O nové vládě mohou rozhodnout arabské strany
Obvinění přicházejí ve chvíli, kdy Netanjahuův blok podle průběžných výsledků ztrácí parlamentní většinu. Předběžné rozdělení 120 křesel počítá s 53 mandáty pro jeho spojence, 48 pro ostatní opoziční strany a 19 pro arabské strany.
K sestavení vlády je přitom potřeba nejméně 61 hlasů. Arabské strany tak mohou sehrát zásadní roli při rozhodování o tom, kdo Izrael povede.
Volební komise navíc ve čtvrtek požádala izraelskou vnitřní bezpečnostní službu Šin Bet, aby prověřila samostatné podezření ze zahraničního financování volebních aktivit. To ale neznamená, že se potvrdila obvinění Likudu z rozsáhlých podvodů.
Konečné výsledky voleb zatím nejsou známé. Není tak jasné ani to, jestli se Netanjahuovi podaří sestavit další vládu, nebo zda se o to pokusí jeho soupeři.