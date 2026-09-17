Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák
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17. září 2026 v 11:32
Čas čtení 1:21

Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák

Valentina Mihely
Valentina Mihely
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Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák
Zdroj: Česká školní inspekce

Dva chlapci údajně plánovali útok na WhatsAppu během letních prázdnin. Zabránil mu spolužák, kterého přizvali. Oznámil plány rodičům. Situace je aktuálně plně pod kontrolou. Chlapci už do školy nechodí, pracují s nimi sociální pracovníci.

Případ začali policisté řešit začátkem září poté, co jeden z rodičů narazil na starší komunikaci dvou žáků na sociálních sítích. Podle informací Chrudimského Deníku měla skupinka během prázdnin domlouvat ozbrojený útok na mladší spolužáky. Mezi údajnými cíli měla být také jedna z učitelek.

„Podezřelé letní komunikace dvou žáků patrně na sociálních sítích si prý všiml jeden z rodičů až 7. září. A i když byly zprávy staršího data, učitelé to prý řešili hned,“ uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Milan Šimek.

Podle dostupných informací se plán provalil poté, co chlapci oslovili dalšího žáka s nabídkou, aby se k nim přidal. Ten se doma svěřil rodičům, kteří následně kontaktovali policii.

Situace ve škole je plně pod kontrolou

Policejní hlídky podle starosty dorazily do školy přibližně do deseti minut od oznámení. Následně kriminalisté začali zjišťovat, jak měl plánovaný útok vypadat a zda měli žáci do školy přinést nějaké zbraně či jiné nebezpečné předměty.

Nic takového se ale ve škole nenašlo.

„Ve škole se nenašly vůbec žádné věci nebezpečného charakteru,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil (MY). Policisté měli školu následně několik dní pod dohledem. Výuka podle vedení města pokračovala bez přerušení a nikdo nebyl zraněn.

„Nedošlo tam k žádnému zranění. Škola má navíc třídnické hodiny, kde vysvětluje tu situaci žákům,“ doplnil Krčil.

Škola postupovala správně

Oba žáci, kterých se případ týká, nyní do školy nedocházejí. Situaci v jejich rodinách řeší sociální pracovníci, kteří zároveň spolupracují s kriminalisty.

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Ředitel Základní školy Resslova Petr Culek podle Deníku uvedl, že škola postupovala bez pochybení a případ začala okamžitě řešit s policií. Postup školy ocenila také hlinecká radnice.

Kriminalisté nyní prověřují veškeré okolnosti případu. Státní zastupitelství zatím neurčilo definitivní právní kvalifikaci.

„Právní kvalifikace není jednoznačná. Rozhodující je, že v případě, že by ten útok byl zrealizován, tak by to šlo proti lidským životům a od toho se odvíjí i dokumentování věci,“ vysvětlil Šimek.

Oběma dětem navíc podle dostupných informací ještě nebylo 15 let. Případný trest odnětí svobody jim proto nehrozí. V krajním případě ale může soud rozhodnout o jejich umístění do speciálního výchovného zařízení.

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Náhledový obrázek: Česká školní inspekce
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