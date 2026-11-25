Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) rozšiřuje a prodlužuje výstrahu před sněžením. Nově platí vyšší stupeň nebezpečí kromě jihu Moravy také pro jihovýchod Moravy, Slezsko i jižní Čechy.
Výstraha, kterou vydal ČHMÚ, začne platit ve čtvrtek v deset hodin dopoledne. Druhý, barevně oranžový, stupeň výstrahy bude platit bude pro jih a jihovýchod Česka. V poledne se přidají i severnější oblasti se žlutou výstrahou, a od páté hodiny odpolední začne platit výstraha ve většině Česka kromě severozápadní poloviny Čech. Oranžová výstraha platí nově také v celém Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Informuje ČHMÚ a Novinky.cz.
„Ve čtvrtek 26. 11. se během dopoledne a odpoledne rozšíří od jihu na většinu území sněžení. Na jihu a jihovýchodě, později i na severovýchodě území, bude sněžení přechodně i vydatnější. Sněžení bude během noci na pátek pozvolna od jihozápadu slábnout,“ informují meteorologové a meteoroložky.
Výstraha skončí v jižních částech Česka v pátek už v šest hodin ráno, v ostatních pak od deváté dopoledne a v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku výstraha platí až do 12 hodin.
Očekávaná sněhová nadílka
Meteorologové a meteoroložky celkem se očekávají, že nasněží mezi 3 až 10 centimetry v oblastech se žlutou výstrahou a v oblastech s oranžovou výstrahou by mohlo nasněžit 8 až 20 centimetrů. Pdpoledne a večer může být sněžení i intenzivnější. Nasněžit tedy může kolem 2 centimetrů za hodinu.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o první výraznější sněžení letošní zimy, očekáváme značné komplikace především v silniční dopravě,“ informuje ČHMÚ. Budou také hůře sjízdné a schůdné trasy a komunikace a bude docházet k prodloužení doby dojezdu a ke zpoždění ve veřejné dopravě. Při intenzivním sněžení bude docházet také ke zhoršení viditelnosti.