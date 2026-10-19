Setkání by se mohlo uskutečnit už v listopadu v Číně, americký prezident však zatím s návrhem nesouhlasil.
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl Donaldu Trumpovi společné setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, na kterém by jednali o válce na Ukrajině. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) chce Moskva prosazovat podmínky, které by byly pro Rusko výhodné.
Setkání by se mohlo uskutečnit v listopadu během summitu APEC v čínském Šen-čenu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že se o možnosti jednání diskutuje. Zatím však není jasné, zda se schůzka uskuteční, ani jaký by měla program.
Trump účast zatím nepotvrdil
Podle představitele americké administrativy by však mohl být setkání nakloněn, protože se snaží o ukončení války na Ukrajině. Čína má podle WSJ obavy, že jednání by mohlo zkomplikovat její vztahy s evropskými zeměmi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím jednal s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Zdůraznil, že postoj USA je pro ukončení války klíčový. Diskutovali také o dalších dodávkách amerických systémů protivzdušné obrany Patriot.