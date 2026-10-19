Putin navrhl Trumpovi a Si Ťin-pchingovi společná jednání o Ukrajině. Setkání by se mohlo uskutečnit už v listopadu
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Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 19. října 2026 v 10:10
Čas čtení 0:34

Putin navrhl Trumpovi a Si Ťin-pchingovi společná jednání o Ukrajině. Setkání by se mohlo uskutečnit už v listopadu

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Setkání by se mohlo uskutečnit už v listopadu v Číně, americký prezident však zatím s návrhem nesouhlasil.

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl Donaldu Trumpovi společné setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, na kterém by jednali o válce na Ukrajině. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) chce Moskva prosazovat podmínky, které by byly pro Rusko výhodné.

Donald Trump. Vladimir Putin. Putin, Si Ťin-pching Donald Trump s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem během návštěvy.
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Setkání by se mohlo uskutečnit v listopadu během summitu APEC v čínském Šen-čenu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že se o možnosti jednání diskutuje. Zatím však není jasné, zda se schůzka uskuteční, ani jaký by měla program.

Trump účast zatím nepotvrdil

Podle představitele americké administrativy by však mohl být setkání nakloněn, protože se snaží o ukončení války na Ukrajině. Čína má podle WSJ obavy, že jednání by mohlo zkomplikovat její vztahy s evropskými zeměmi.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Natália Mišániová/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP
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