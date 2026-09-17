Osm gymnazistů zažilo nepříjemnou noc na cestě ze školního výletu. Vedoucí zájezdu je údajně za trest za nevhodné chování nechala na francouzsko-německých hranicích a se zbytkem výpravy odjela domů. S žáky zůstal učitel, rodiče podali trestní oznámení.
Informoval o tom slovenský server tn.sk.
Poté, co autobus odjel, si studenti mysleli, že se jedná o vtip. Po půl hodině jim ale došlo, že už se pro ně nikdo nevrátí. Na hranicích zůstalo šest studentů a dvě studentky ve věku od 15 do 17 let, zůstal s nimi i jejich učitel, který se postaral o cestu zpět na Slovensko.
Na hranicích byli studenti opuštěni za trest za nevhodné chování. Prý rušili noční klid.
„Neustále běhali po chodbě a bouchali na všechny dveře, čímž rušili klid hotelových hostů. Několik hostů otevřelo a vyhrožovalo, že zavolají policii. Napomenutí, že dostanou dvojku z chování, se studenti vysmívali,“ říká organizátorka výletu. Dva ze studentů pravidla prý neporušili, na hranicích zůstali ze solidarity s kamarády.
„Nebyl tam žádný alkohol, žádné drogy,“ tvrdí otec jedné ze studentek.
Vedoucí prý jednala podle dohody
Čekala je náročná cesta s přestupy. Nejprve musela skupina dojet do Frankfurtu, poté do Vídně a odtamtud je domů odvezl autobus, který museli vypravit a zaplatit rodiče. Odvezl je zpět do slovenského města Šiahy, odkud studenti pochází.
„Byla to makačka, ale neměl jsem čas myslet na to, že by se to nedalo zvládnout,“ říká učitel Gábor Viczencz.
Vedoucí zájezdu se hájí dohodou, kterou rodiče žáků podepsali před jejich odjezdem na výlet. V ní údajně rodiče souhlasili s tím, že za hrubé porušení disciplíny bude žák vyloučen z výletu a náklady na cestu domů hradí rodiče.
Rodiče podali trestní oznámení
Rodiče jsou přesvědčeni, že trest byl neadekvátní.
„Byl to šok. Vystavili naše děti nebezpečí, mohlo se jim stát cokoliv. Pojištění jim skončilo o půlnoci, rychle jsme to museli řešit, protože čert nespí,“ řekla tn.sk matka jedné ze studentek. Situací se zabývá vedení školy i právníci, rodiče totiž podali trestní oznámení. Podle nich se zatím nedá určit, jestli se jedná o trestný čin nebo jiné zanedbání povinnosti.
„Posouzení skutku necháme plně na příslušné orgány, které ve věci konají,“ řekl právník rodičů Miroslav Chromý.