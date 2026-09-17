Nejdéle vězněný Čech chce po 39 letech na svobodu. Soud rozhodnutí odložil, nelze vyloučit recidivu

Zdeněk Navrátil strávil za mřížemi za dvě brutální vraždy téměř 39 let. Loni se mu poprvé podařilo u soudu uspět s žádostí o propuštění — rozhodnutí ale krajský soud zrušil. Prý nelze vyloučit opakované spáchání trestného činu.
Případ se k prvoinstančnímu soudu v Mostě vrátil poté, co odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil loňské zářijové rozhodnutí o propuštění vězně. Mostecký soud tehdy návrhu na podmíněné propuštění se sedmiletou zkušební dobou vyhověl, odvolací senát ale na základě stížnosti státní zástupkyně verdikt v prosinci zrušil. Informuje o tom Česká televize.
Navrátil podle věznice neprojevil lítost
Důvodem současného průtahu je zásadní obrat v hodnocení věznice Bělušice, kde si čtyřiašedesátiletý odsouzený trest odpykává. Zatímco v minulosti byly zprávy příznivější, nejnovější posudek z konce letošního března uvádí, že u Navrátila nelze vyloučit opakování trestné činnosti.
Podle vězeňské psycholožky si muž odmítá připustit vlastní selhání. Z hodnocení dále vyplynulo, že nedosáhl potřebného stupně nápravy, nepřijal odpovědnost za své jednání a nad oběťmi neprojevil lítost. Státní zástupkyně Dagmar Bušovská uvedla, že ji březnová zpráva věznice překvapila, zároveň však nadále trvá na tom, že odsouzený nesplňuje dvě ze tří zákonných podmínek pro propuštění. Poukázala na to, že u něj přetrvávají osobnostní rysy zvyšující riziko kriminality, a připomněla extrémní brutalitu jeho činů.
Místo popravy doživotí a pomoc od církve
Zdeněk Navrátil (dříve Vocásek) byl v 80. letech odsouzen za dvě brutální vraždy spáchané ze zištných důvodů a kvůli osobním vyřizováním účtů. Stal se jedním z posledních vězňů v Československu, kterým byl uložen trest smrti. Před popravou ho zachránil pád komunistického režimu a následné zrušení absolutního trestu, načež mu soud v srpnu 1990 změnil trest na doživotí.
O propuštění žádal v minulosti opakovaně. Pokud by v budoucnu uspěl, má pro něj spolek Oikia a Církev adventistů sedmého dne připravený plán začlenění do společnosti. Předchozí zárukou by byl pobyt v probačním domě v Jihočeském kraji, následně má zajištěné bydlení v Karlovarském kraji. O jeho dalším osudu však rozhodne soud až po doplnění znaleckých posudků v červnu.