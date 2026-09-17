Petr Pavel vetoval zákon o státních úřednících

Petr Pavel vetoval reformu státní správy. Vadí mu obcházení odborné diskuse poslaneckým návrhem, riziko vyhazování úředníků po volbách i odebrání ústavní pravomoci jmenovat šéfy misí u mezinárodních organizací. Návrh se vrací do sněmovny.
„Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy. Vážné pochybnosti má také o ustanovení, které prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, a o jeho souladu s Ústavou,“ uvádí prezidentská kacelář v tiskovém prohlášení.
Návrh nebyl dostatečně projednán
Prezident své rozhodnutí shrnul ve videu na YouTube. V něm upozornil, že nová úprava mění pravidla fungování státní správy a podle něj může oslabit její nezávislost na politické reprezentaci. Prezident zároveň připomněl doporučení Evropské komise, podle kterého by měli být vedoucí úředníci lépe chráněni před politickými zásahy.
„Zákon se týká pravidel pro státní správu. Tu vidím mnohem závažněji. Zákon přináší zásadní změny a je opět předložený jako návrh poslanců, nikoli jako návrh vládní. Opět bez standardního připomínkového řízení, opět bez důkladného vyhodnocení dopadu,“ uvedl Pavel.
Podle prezidenta by měla být státní správa profesionální, neutrální a odolná vůči změnám politické moci. Samotnou snahu zbavit úřady neefektivních zaměstnanců nezpochybňuje. Vadí mu ale možnost, že by lidé ve státní správě přicházeli o místa pouze kvůli změně vlády.
„Rozumím snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda,“ řekl prezident.
Další výhradu má Pavel k části zákona, která by prezidentovi odebrala pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj jde o pravomoc, kterou prezidentovi svěřuje Ústava.
„To je něco, co prezidentovi svěřuje Ústava. To nelze jen tak odebrat. Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky, nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně,“ prohlásil Pavel.
Další dva zákony Pavel podepsal
Petr Pavel takté podepsal novelu stavebního zákona a zákon o evidenci tržeb.
Novelu stavebního zákona prezident podepsal i přes výhrady k jejímu obsahu i způsobu přijetí. Za problematické považuje zejména rozšíření fikce souhlasu, zjednodušení podmínek pro dodatečné povolování černých staveb a možné oslabení ochrany veřejných zájmů.
Novela se teď vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat.