Česko poprvé povede ministerské zasedání OECD. Určovat bude i jeho hlavní témata
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17. září 2026 v 15:20
Čas čtení 0:54

Česko poprvé povede ministerské zasedání OECD. Určovat bude i jeho hlavní témata

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Česko poprvé povede ministerské zasedání OECD. Určovat bude i jeho hlavní témata
Zdroj: MZV ČR/propagační materiál

Česko bude v roce 2027 poprvé předsedat ministerskému zasedání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O výběru země rozhodli členové organizace ve středu 16. září.

Česko tak získá možnost podílet se na programu a hlavním tématu každoročního jednání, na kterém se scházejí ministři a další politici z členských a partnerských zemí. Ministerské zasedání je nejvyšším fórem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a stanovuje priority organizace pro následující období.

„Považuji to za úspěch české diplomacie. O předsednictví jsme usilovali několik měsíců a velmi intenzivně jsme na tom pracovali,“ uvedl ministr zahraničí Petr Macinka. Mezi české priority podle něj budou patřit konkurenceschopnost, technologický rozvoj nebo odstraňování překážek pro podnikání.

Jako předsednická země se bude Česko podílet na přípravě programu a Češi budou řídit hlavní části ministerského zasedání. Jaká konkrétní témata se budou řešit, zatím není jasné. V následujících měsících je mají připravovat ministerstva zahraničí, financí a průmyslu a obchodu společně se sekretariátem OECD a partnerskými zeměmi.

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Ministerská rada OECD se schází jednou ročně. Letošní zasedání se konalo začátkem června v Paříži a předsedalo mu Finsko. Hlavním tématem byla průmyslová politika, otevřené trhy a konkurenceschopnost.

OECD má 38 členských zemí a věnuje se například hospodářské politice, obchodu, vzdělávání, daním nebo technologickému rozvoji. Česko se stalo jejím členem v roce 1995.

ministerstvo zahraničí, Maminka
Zdroj: MZV ČR
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