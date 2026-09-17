Turecké úřady spustily masivní vlnu represí proti LGBTQ+ komunitě.
Turecké soudy poslaly do vazby další aktivisty a podporovatele LGBTQ+ komunity, čímž jejich celkový počet po víkendovém zásahu vzrostl na 62, uvedla ve středu lidskoprávní organizace Lawyers for Justice (AIH). TASR o tom píše podle zprávy agentury AFP.
Policie v neděli v brzkých ranních hodinách provedla razie v gay barech a v domech LGBTQ+ aktivistů. Příkaz k prohlídkám se týkal 162 jednotlivců, devíti organizací a 13 společností v celkem 15 provinciích včetně Istanbulu, Ankary a Izmiru. Podle AIH zadrželi přibližně 110 lidí.
Více než 60 uvězněných
Soudy ve městech Ankara, Izmir, Mersin a Aydin nařídily vzít do vazby již celkem 62 osob. Další tři desítky zadržených se mají ve středu postavit před soud v Istanbulu, uvedla AIH.
Kromě toho policie během uplynulých dvou dnů v největších tureckých městech zatkla více než 100 lidí, kteří protestovali proti tomuto zásahu. Zadrženi byli i dva novináři, kteří protesty pokrývali - jeden z levicově orientovaného deníku BirGün a druhý z německé televize ARD, uvedl Turecký svaz novinářů.
Bezpečnostní složky v pondělí v Izmiru použily slzný plyn proti přibližně 200 demonstrantům. V úterý následně rozehnaly protest před istanbulským soudem, informovala AFP. Policie také rozehnala večerní protest v Ankaře, přičemž podle zpráv zadržela přibližně desítku lidí. Tento počet však nebyl nezávisle potvrzen.
Úřady zároveň zablokovaly desítky účtů na sociálních sítích, patřících organizacím na ochranu práv LGBTQ+ komunity, médiím a novinářům, kteří informovali o zásahu. Mimo jiné se to týkalo organizace na ochranu lidských práv MLSA, Amnesty International Turkey, Academics for Peace či deníku Evrensel.
Turecká LGBTQ+ komunita je pod čím dál větším tlakem od té doby, co vláda vyhlásila rok 2026 za začátek svého „Desetiletí rodiny“. Zásah kritizovaly opoziční strany i Evropská unie. Zpravodaj Evropského parlamentu pro Turecko José Ignacio Sánchez Amor označil zatýkání za „šokující eskalaci represí, která vede zemi na temnou cestu“.
106 již propuštěných
Turecká policie propustila 106 protestujících, které zadržela v úterý za protesty proti rozsáhlému víkendovému zásahu proti LGBTQ+ komunitě. S odvoláním na lidskoprávní aktivisty o tom informovala agentura AFP, píše TASR.
Všech 106 osob policie zadržela v úterý před budovou soudu v Istanbulu, kde se aktivisté chystali přečíst prohlášení odsuzující rozsáhlé razie zaměřené na členy a aktivisty komunity LGBTQ+. Asociace progresivních právníků (CHD) ve středu večer potvrdila propuštění těchto lidí, přičemž většinu těchto propuštění sledoval i novinář AFP.
Mezi těmito propuštěnými osobami jsou i dva novináři, kteří protesty pokrývali - jeden z levicově orientovaného deníku BirGün a druhý z německé televize ARD. Ve středu se před soud v Istanbulu podle organizace Kaos GL postavilo dalších 33 osob, přičemž soud poslal do vazby 20 z nich. Zbylých 13 lidí podmíněně propustil.