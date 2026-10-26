Milion chvilek odmítá obvinění ze zveřejnění čísla Andreje Babiše. Agresivní výhrůžky odsuzuje
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dnes 26. října 2026 v 17:00
Čas čtení 1:00

Milion chvilek odmítá obvinění ze zveřejnění čísla Andreje Babiše. Agresivní výhrůžky odsuzuje

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že spolek Milion chvilek pro demokracii zveřejnil jeho telefonní čísla. Přijít mu mělo asi 6700 zpráv, v některých se měly objevit i výhrůžky zastřelením.

Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, obvinění ze zveřejnění telefonních čísel předsedy vlády v příspěvku na sociálních sítích odmítl. Zároveň odmítl i nařčení z rozdmýchávání násilí a dodal, že nedělní demonstrace na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu na stát byla poklidná.

Milion chvilek demonstrace demonstrace Milion chvilek
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„Odsuzujeme jakékoliv agresivní výhrůžky“

„Číslo Andreje Babiše bylo evidentně na sociálních sítích zveřejněno z více stran, ale spolek Milion chvilek s tím nemá nic společného a v žádném případě nevyzýval k masovému psaní či telefonování," uvedl Minář. „Odsuzujeme jakékoliv agresivní výhrůžky směrem k Andreji Babišovi a jeho vládě. Tohle není cesta. Jde to pokojně a slušně.“

 
 
 
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Příspěvek sdílený Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek)

Babiš v pondělí ráno uvedl, že vládní koalice navzdory protestů návrh na zrušení poplatků pro ČT a ČRo nestáhne. Dodal také, že má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu. To podle Mináře působí jako „neznalost dějin nebo výsměch.“ „Tento svátek je Dnem boje za svobodu a demokracii. Protestovat proti brutálnímu stylu vládnutí 4:36 a proti snaze nabourat nezávislost médií není zneužitím, ale naplněním odkazu tohoto svátku,“ uvedl předseda spolku.

Právě ve 4:36 v sobotu ráno vládní poslanci v prvním čtení zrušení koncesionářských poplatků odhlasovali.

„Nenechte se těmito nepravdivými výroky otrávit. Premiér Babiš se evidentně nehodlá smířit s tím, že překročil hranici a občané téhle země hlasitě protestují proti brutálnímu stylu vládnutí,“ dodal Minář. 

Další demonstraci, která tentokrát proběhne na Letné, Milion chvilek svolal na neděli 15. listopadu. 

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