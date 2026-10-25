Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
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TASR
dnes 25. října 2026 v 7:58
Čas čtení 1:04

Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek

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Americký miliardář Elon Musk v sobotu přiznal, že za omezením rychlosti služby Starlink pro Ukrajinu stála jeho společnost SpaceX.

Důvodem podle něj bylo, že ukrajinská armáda porušila podmínky používání služby. Kyjev toto obvinění okamžitě popřel. Informovala o tom agentura AP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím v sobotu oznámil, že rychlost služby Starlink a její vojenské verze Starshield byla obnovena na úroveň, jaké dosahovaly před omezeními zavedenými před více než týdnem.

Musk později v příspěvku na síti X přiznal, že rychlost připojení služby Starlink na Ukrajině omezila společnost SpaceX, jejímž je generálním ředitelem a zakladatelem. Zároveň trval na tom, že Starshield je „jiný systém, který je pod kontrolou americké vlády“.

Elon Musk
Elon Musk Zdroj: FOTO TASR/AP

Musk nenápadně vyhrožuje

„Využití služby Starlink, která je určena pro civilní komerční účely, k útokům dronů s cílem zabíjet lidi nikdy nebylo povoleno a ani by nemělo být,“ prohlásil Musk a obvinil ukrajinskou armádu, že takové útoky provedla, čímž porušila podmínky používání. „Tato mezera v systému byla minulý týden odstraněna,“ uvedl.

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Podle něj je Starlink i nadále klíčový pro obranu Ukrajiny a pokud by byl vypnut, „ukrajinská frontová linie by se okamžitě zhroutila“. „Toto NENÍ výhrůžka, ale pouze konstatování faktu,“ zdůraznil.

Zelenského poradce Serhij Beskrestnov však podle agentury Reuters Muskova tvrzení o porušení podmínek popřel s tím, že Ukrajina není „fyzicky schopná“ využívat Starlink k bojovým operacím s útočnými drony se středním a dlouhým doletem.

Od minulého týdne se neustále množí otázky, kdo nařídil přerušení provozu obou systémů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že to nebyl on, kdo dal pokyn, a zároveň tvrdil, že vinu nelze přičítat Muskovi. Americký viceprezident J. D. Vance naznačil, že Bílý dům jednal v koordinaci s Muskem, zatímco americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio a ministr obrany Pete Hegseth jakoukoli účast vlády popřeli, poznamenala agentura AP.

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Zdroj: TASR
Náhledový obrázek: FOTO TASR/AP
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