Během středeční projednávání prvního čtení rozpočtu se ve Sněmovně měl poslanec za SPD Miroslava Ševčíka vykřikovat na předsedkyni klubu STAN Michaelu Šebelovou.
Sněmovna měla včera na programu projednávání prvního čtení rozpočtu, když ale po jedenácté hodině předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová požádala o pauzu, měl na ni nevybíravým způsobem začít vykřikovat poslanec Ševčík (SPD). Celou situaci líčí na svém profilu na síti X poslanec Vít Rakušan. Podle něj včerejší incident překročil všechny meze. „Tohle je příběh o tom, proč jsme si do čela Sněmovny měli zvolit člověka, který dokáže dostát nárokům takové funkce. A ne Tomia Okamuru,“ vyjádřil svůj názor na situaci.
Podle Víta Rakušana celý incident začal ve 23:16, kdy předsedkyně klubu STAN požádala o pauzu, načež měl poslanec za SPD Ševčík vykřiknout na Michaelu Šebelovou: „Dej si pauzu na menopauzu.“ Celá situace pokračovala po skončení zasedání, kdy se poslankyně pokusila toto chování vytknout. Podle Víta Rakušana na to Ševčík reagoval zvýšením hlasu. „Přirozeně jsem se s dalšími kolegy (včetně Martina Kupky, díky za to) postavil vedle ní a požadoval, aby se poslanec Ševčík paní Šebelové omluvil. K naší výměně názorů se připojil i místopředseda Sněmovny Okamura,“ uvádí poslanec Rakušan ve svém tvrzení.
Po předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi poslanec Rakušan požadoval, aby jako spravedlivý a nestranný předsedající Sněmovny donutil poslance Ševčíka k omluvě za jeho hrubiánské chování, přičemž se podle svých slov na místě setkal nikoli se státnickým přístupem, ale s řevem prokládaným slovem „blbec“ a urážkami.
„Hrubnutí a vulgarizace naší politické scény a našeho veřejného diskurzu je mnohem obecnější a závažnější problém. Způsob, jakým se zástupci současné vládní koalice chovají ke svým ideologickým oponentům, jak se chovají k ženám, nás kulturně vrací o desítky let zpět. Nemám v úmyslu se s tím smířit,“ konstatuje bývalý ministr vnitra.
Celou situaci na sociální síti X sdílela i novinářka Nora Fridrichová. „Vzhledem k pokročilé hodině, nicméně v tomto případě nejen, že by zrovna v Ševčíkově případu nemohla sehrát roli i tradiční vodkofolička, to nemohu říct,“ komentuje situaci.
Ševčíkovo chování okomentovala i šéfka klubu ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. „Takové kecy se vedou možná v hospodě, ale i tam jsou úplně blbé a nevhodné. Od akademika očekávám úplně jinou úroveň vyjadřování. Omluvit by se neměl za slovo menopauza, to rozhodně není sprosté, ale za kontext, ve kterém ho použil. Ani šaráda, kterou opozice z projednávání rozpočtu udělala, není omluvou a měli bychom všichni včetně opozice udržet nervy na uzdě,“ napsala serveru Novinky.cz.
Hnutí STAN hodlá celou záležitost řešit i na mandátovém a imunitním výboru.
Středeční jednání bylo ve 23:17 přerušeno až do čtvrtečního dopoledne, jelikož o přestávku v délce 1:45 požádala i předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová.